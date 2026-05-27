Para que México tenga crecimiento económico es importante que inviertan los sectores público y privado, porque actualmente no están desarrollando proyectos de inversión como lo debieran hacer, dijo el presidente honorario de Grupo Kaluz, Antonio del Valle Ruiz.

En entrevista a su salida del “IX Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi)”, Del Valle Ruiz dijo que “hay que invertir en México y hay que tener confianza en el país, entonces, hay que hacerlo, independientemente de que las cosas estén un poco mal o muy bien, tenemos que procurar los empresarios invertir”.

Dijo que más que la inseguridad, la falta de certeza jurídica y la insuficiencia de energéticos, lo que le preocupa es que el sector privado invierta porque es la única forma en que podrá tener crecimiento económico el país.

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Añadió que le “preocupa que los empresarios debemos invertir. No están invirtiendo. No están invirtiendo ahorita como se debiera”.

También el gobierno federal debería invertir en carreteras, en desarrollo de infraestructura, en donde también puede participar el sector privado, pero “no ha habido mucha inversión”.

Del Valle Ruiz recibió el galardón Ceapi por su labor en el desarrollo de negocios, así como Valentín Diez Morodo, presidente honorario de Ceapi y cofundador del premio; Gilberto Marín, presidente de Grupo Alquimara; Antonio Suárez, fundador de Grupo Mar; Olegario Vázquea Aldir, CEO y presidente de Grupo Vazol.

En el evento, el presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Sergio Contreras, dijo que el atractivo de México para las inversiones sigue vigente a pesar de la baja de calificación crediticia que anunciaron Moody's o del ajuste a perspectiva negativa de S&P.

Al respecto dijo “no es algo que nos hubiera gustado, pero de alguna manera pues se representa una postura por parte de estas agencias que, en su momento, no representan realmente lo que la economía mexicana tiene de oportunidad y de crecimiento”.

Dijo que si bien, el crecimiento “no ha sido extraordinario, a nivel mundial, si sacamos la media, pues este a nivel mundial la cosa no está tampoco muy boyante que digamos, yo creo que es algo muy general, que se está presentando en el mundo”.

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Comentó que en el 2025 las exportaciones mexicanas alcanzaron los 665 mil millones de dólares y en el primer trimestre del 2026 se llegó a los 250 mil millones de dólares, lo que muestra que tienen un gran dinamismo que impulsa la economía nacional.

Expuso que si bien tenemos los problemas de inseguridad y falta de certeza jurídica en muchos países se vive la misma situación y se magnifica, porque también en Estados Unidos hay robos contra los camiones de carga cuando transitan por las carreteras.

"Nosotros somos hiper autocríticos de lo que sucede en nuestro país” y añadió que el problema está en que “cuando se habla tanto, tanto, tanto, tanto, lo normalizamos”, añadió.

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