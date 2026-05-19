Para los directivos, socios y consejeros de empresas de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, las principales preocupaciones que observan en este año son la incertidumbre económica y la inseguridad, además, de que, ante el entorno actual, consideran en su mayoría que no es momento para invertir, de acuerdo con el IPADE Business School de la Universidad Panamericana.

Otras de las preocupaciones que se encontraron en los niveles directivos de empresas del país fueron posibles la falta de certeza política y jurídica, inestabilidades en el mercado laboral, así como la administración y gestión pública.

Solo 40.1% de los encuestados considera que estamos ante un buen momento para invertir en territorio mexicano, es decir, “las compañías mantienen confianza en su capacidad de operar, vender y crecer, pero observa con cautela las condiciones del entorno para tomar decisiones de inversión”.

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Ese porcentaje significó una baja de 14.3 puntos porcentuales en los últimos dos años, ya que en el primer semestre de 2024 el 54.4% de los empresarios dijo que se tenía un buen momento para invertir.

En la Encuesta de Expectativas Empresariales del primer semestre del año, cerca del 75% de los directivos consideraron que tendrán un crecimiento de sus ventas, aunque solamente 25% dijo que éstas crecerán entre el 10% y 50%.

En Jalisco las expectativas son de que las ventas crecerán con un 83%, en Nuevo León el porcentaje es de 79% y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México el porcentaje es de 76%.

De acuerdo con el estudio, el optimismo para los objetivos personales subió a 7.9 puntos, luego de un 7.5 del primer trimestre del año; en cuanto a los objetivos personales subieron de 7 a 7.5 puntos, mientras que las expectativas para el país están en 5.9 puntos, muy por debajo de los 6.5 puntos del primer trimestre del 2024.

El estudio mostró que el mayor optimismo está entre las personas de 51 a 60 años, así como en los menores de 30 años, mientras que las personas mayores de 60 años lo ven con más pesimismo.

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“Hoy vemos un empresariado resiliente, las empresas mexicanas siguen encontrando oportunidades para crecer, pero todavía no encuentran condiciones suficientes de certidumbre y estabilidad”, comentó el profesor de las áreas de Control e Información Directiva y de Comercialización del IPADE, Antonio Casanueva.

Para el profesor y director del área de Análisis de Decisiones del IPADE, Alberto Ibarra Garza, la caída del ambiente para invertir que observan los encuestados muestra “una mayor selectividad en las decisiones de inversión, en un entorno con múltiples fuentes de incertidumbre, las empresas están obligadas a evaluar con rigor donde asignan capital, cómo protegen su liquidez y qué condiciones necesitan para crecer de manera sostenible”.

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