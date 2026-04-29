Por la calidad regulatoria, el grado de facilidad para hacer negocios, el atractivo para captar inversiones y por el nivel de eficiencia gubernamental, Sonora y Jalisco fueron las dos entidades que albergan municipios con mayor número de obstáculos regulatorios, de acuerdo con México Evalúa.

Nuevo León y Querétaro también están en la lista de trámites que más obstaculizan la captación de inversión, en tanto que las entidades con menores trabas fueron Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca.

En el estudio ¡A romper barreras!, cómo detonar la inversión en México, se analizaron 237 regulaciones locales y 411 trámites, en los que se encontraron 3 mil 15 oportunidades de mejora.

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“Y el hallazgo central es contundente: El problema no está en la estrategia. El problema está en la implementación. El 71% de las oportunidades de mejora se concentra en eficiencia gubernamental: Es decir, en trámites, tiempos de respuesta, coordinación institucional. Y otro 26% en calidad regulatoria: reglas poco claras, ambiguas, dispersas”, dijo la directora general de México Evalúa, Mariana Campos.

Durante la presentación del estudio, explicó que “en pocas palabras: no es que falten reglas… es que las reglas no funcionan como deberían”.

Agregó que por ejemplo, “más del 60% de las fallas son problemas de diseño: reglas mal estructuradas El 97% de los obstáculos se relaciona con trámites lentos, reglas poco claras y decisiones inciertas. Y solo el 44% de los trámites identificados en la regulación está disponible en portales oficiales”.

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El problema es que “as empresas están operando en un entorno donde las reglas no siempre son visibles, ni consistentes. Y eso no es un detalle técnico. Eso es un problema de certeza jurídica”.

Añadió que 8 de cada 10 trámites se concentran en el proceso de apertura de empresas, lo que tiene un costo real, porque en algunos estados los retrasos en trámites pueden generar pérdidas de hasta 5 millones de pesos por empresa en espera de autorizaciones.

De acuerdo con los cálculos de México Evalúa, el costo de abrir una empresa en la Ciudad de México está entre 125 mil y 3 millones 782 mil pesos; en Jalisco, el rango va de 147 mil a 3 millones 609 mil pesos; en Nuevo León, de 157 mil a 3 millones 258 mil pesos.

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Los costos más altos están en Querétaro donde el rango de los costos es de 350 mil a 5 millones 473 mil; en tanto que en Sonora van de 152 mil a 4 millones 591 mil pesos. En tanto que los más bajos están en Oaxaca, que tiene un costo de 12 mil pesos y hasta 333 mil.

En México no solamente se compite por costos o ubicación geográfica, la verdadera apuesta es por generar confianza, por lo que se requiere simplificar, homologar, clarificar, eliminar la discrecionalidad.

El organismo dijo que es necesario cerrar la brecha entre regulación y operación, reducir la discrecionalidad, impulsar capacidades institucionales locales, priorizar la eficiencia operativa, separar los objetivos regulatorios de los fines recaudatorios.

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Focalizar la mejora regulatoria en los cuellos de botella críticos, revisar los trámites, eliminar duplicidades, simplificar trámites, implementar sistemas interoperables entre municipios y estado, entre otras.

Para a partir de ahí, digitalizar trámites, reducir cuellos de botella y aprovechar la coyuntura histórica en la que podrían llegar más inversiones a México.

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