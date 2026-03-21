Mexicanos Primero, en espera de que el SAT le autorice nuevamente recibir donativos; presentó solicitud desde diciembre del 2025

La organización Mexicanos Primero informó que actualmente está en espera de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le otorgue una nueva autorización para recibir donativos, esto, luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron dicha autorización y otras 13 fueron dadas de baja.

Por medio de una publicación en redes sociales firmada por la Presidenta Ejecutiva de la organización, Patricia Vázquez, Mexicanos Primero detalló que desde el pasado 19 de diciembre de 2025, presentó al SAT la solicitud para la nueva autorización sobre los donativos, la cual, asegura, está sustentada en la documentación y requisitos legales correspondientes.

"En este momento, nos encontramos a la espera de una respuesta por parte de la autoridad fiscal dentro del término de ley", escribió la presidenta de la ONG.

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Mexicanos Primero, en espera de que el SAT le autorice nuevamente recibir donativos (20/03/2026). Foto: Especial

Agregó que desde la organización confían en que la autoridad tributaria tome una decisión "apegada a derecho y en beneficio de la sociedad civil" y destacó la labor de Mexicanos Primero al decir que desde su fundación, hace 19 años, han publicado 23 estudios propios en busca de "contribuir en el bienestar de la población del país".

Mexicanos Primero, en defensa del derecho a la educación

Mexicanos Primero señaló que mientras se resuelve su situación, continúa con su labor enfocada en la promoción y defensa del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el país, tarea que ha desarrollado durante los últimos 19 años.

Explicó que su trabajo se basa en el análisis de política educativa sustentado en evidencia, incluyendo temas como el presupuesto del sector y los indicadores de aprendizaje, además de la publicación de estudios y la vinculación con comunidades escolares.

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Indicó que ha elaborado 23 investigaciones propias, entre las que destacan “Voces desde el Aula”, “Escuelas Democráticas: Una perspectiva desde México”, “Menstruar en la Escuela” y “Violencia en el Noviazgo desde la Perspectiva Escolar”.

También reconoció colaboraciones con instituciones académicas y redes regionales especializadas en educación.

Subrayó que la participación de la sociedad civil es fundamental para contribuir al bienestar del país, especialmente en la formación de nuevas generaciones con acceso a una educación de calidad.

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