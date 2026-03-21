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La declaración anual es una obligación fiscal que todos los contribuyentes deben realizar para regularizar sus deducciones e ingresos. Y para facilitar este procedimiento, el Servicio de Administración Tributaria () ha habilitado un simulador virtual.

Esta herramienta resulta de gran apoyo, pues permite hacer una prueba antes de presentar el ejercicio oficial para prevenir errores, identificar el pago o devolución de impuestos y hasta detectar facturas no timbradas.

Hoy en te explicamos cómo se utiliza.

Las personas morales deben presentar su declaración anual antes del 31 de marzo de 226. Foto: Unsplash / SAT
Las personas morales deben presentar su declaración anual antes del 31 de marzo de 226. Foto: Unsplash / SAT

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¿Cómo usar el simulador del SAT?

La va dirigida a personas físicas y morales en México. En el ejercicio de 2025, la fecha límite para el primer grupo es el próximo 20 de abril de 2026, mientras que para el segundo es el 31 de marzo de 2026.

El pasado 2 de marzo, el SAT habilitó un simulador online para que las personas físicas ensayen cómo realizar el procedimiento. Utilizarlo es muy sencillo y sólo debes hacer lo siguiente:

  • Entra al sitio https://anualpf.clouda.sat.gob.mx e inicia sesión con tu RFC, contraseña o e.firma.
  • Selecciona el menú y ve a "Trámites".
  • Dar clic en “Declaraciones” y luego en “Declaraciones anuales para personas físicas”.
  • Ingresar en “Conoce el simulador de la Declaración Anual 2025” e introduce tus credenciales.
  • En tu perfil de contribuyente, verifica el régimen fiscal y acepta los datos precargados correspondientes al ejercicio de 2025.
  • Revisa y completa tus ingresos, deducciones, retenciones y el resto de apartados.
  • En “Determinación”, verifica el estatus saldo a favor, saldo a pagar o en ceros.
  • Finalmente, guarda los cambios sin enviar la declaración.
Después de la declaración anual, puedes tener saldo en contra o a favor. Foto: Pexels / SAT
Después de la declaración anual, puedes tener saldo en contra o a favor. Foto: Pexels / SAT

¿Qué otras herramientas de apoyo tiene el simulador del SAT?

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, este cuenta con otras herramientas para orientar a los contribuyentes en su declaración anual, por ejemplo:

  • Visor de nómina: Aquí, las personas trabajadoras pueden verificar que sus comprobantes de pago sean correctos.
  • Visor de comprobantes de nómina para empleadores: Aquí, las empresas pueden corroborar los pagos a los trabajadores de manera acumulada, así como revisarlos en individual.
  • Visor de deducciones personales: Sirve para revisar facturas de conceptos clasificados como deducciones personales para la declaración anual.
  • Visor de retenciones: Permite identificar las operaciones anuales que se realizaron con cada retenedor.
  • Minisitio de la Declaración Anual 2025 de personas.

¡Ojo! Este simulador no reemplaza la presentación de la declaración anual oficial. Sólo es una herramienta de ensayo y error.

Ante cualquier duda, los contribuyentes pueden comunicarse a OrientaSAT y MarcaSAT al 55 627 22 728; o bien, al chat uno a uno del siguiente enlace

No hay duda de que la tecnología facilita numerosos trámites a los usuarios, y este simulador del lo comprueba.

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