Tras movilizarse en diferentes instituciones financieras, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), terminaron el paro de 72 convocado en 22 estados del país, así como el plantón que mantenían desde el miércoles pasado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde las 15 horas de este viernes 20 de marzo, el gremio magisterial comenzó a desmontar las casas de campaña que instalaron en la plancha del Zócalo capitalino para dar por concluidas sus actividades en el marco del rechazo a la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin embargo, se tenía previsto que a las 14 horas llevarían a cabo la última marcha desde el Ángel de la Independencia, misma que no tuvo la convocatoria esperada. Esta mañana, maestras y maestros de distintas secciones se concentraron en Paseo de la Reforma para protestar en instituciones financieras como: MetLife, Banorte, Profuturo, Inbursa, Banamex y Sura.

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Tras concluir el paro de 72 horas, integrantes de la CNTE comenzaron a retirar sus pertenencias y abandonar el Zócalo capitalino. 20 de marzo de 2026, Ciudad de México. Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.

En una barda de MetLife, ubicada en Paseo de la Reforma 265, los profesores escribieron: “¡Abrogación de Ley del ISSSTE 2007! ¡Ni UMAS ni Afores, sistema solidario de pensiones!”. Desde el año pasado, la CNTE ha exigido la cancelación del pago de pensiones en UMAS y reformar el artículo 27 constitucional para rescatar la propiedad ejidal y comunal.

El miércoles pasado, la jornada de protesta comenzó con una conferencia de prensa donde advirtieron que de no ser cumplidas sus demandas, evitarían la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en la Ciudad de México. Después continuaron con una marcha hacia el Zócalo capitalino y un mitin político donde aseguraron: “Si no hay solución, no rodará el balón”.

También se manifestaron en la nueva embajada de Estados Unidos en México y ayer bloquearon Paseo de la Reforma con cruce en Bucareli para presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y concretar una reunión presencial con secretarios generales de todas las secciones.

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CNTE desocupa en Zócalo capitalino. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.

Finalmente, desde las 9 horas de este viernes grupos de maestros bloquearon los accesos a instalaciones de aseguradoras y lanzaron las consignas: “La CNTE vive, la lucha sigue” y “el paro, el paro, es culpa del Estado”.

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