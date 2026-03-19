Ante la exigencia de la CNTE de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender sus demandas o de lo contrario advirtieron que se movilizarán durante el Mundial de Futbol FIFA 2026, la Mandataria federal afirmó que hay mesas de diálogo, pero hay demandas que no se pueden cumplir por un tema presupuestal.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal destacó que el año pasado se aumentó el salario del magisterio en 10% y se entregaron un millón de plazas, las cuales, recordó, se habían negado en la Reforma Educativa del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Destacó que los maestros tienen mesas de diálogo con la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; y de Educación (SEP), Mario Delgado, así como en sus estados, algo que, en el llamado periodo neoliberal "ni siquiera tenían".

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"Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la secretaría de Gobernación, con el secretario de Educación. En el pasado ni siquiera tenían eso en el período neoliberal.

"Entonces tienen mesas y tienes mesas en sus estados y tienen mesas aquí, pero hay temas que el presupuesto público no da para como para poderlo cumplir y buscamos la mejor manera de apoyar porque creemos en los maestros de México, en las maestras de México, pero pues hay un presupuesto que incluyen programas de bienestar, salarios de maestros y maestras que han aumentado de manera importante desde 2018 a la fecha (…) el diálogo está abierto".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en la última vez se había acordado una reunión con la CNTE, pero las y los maestros decidieron no llegar.

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"Vamos a seguir con el diálogo abierto, no se va a cerrar, pero pues si hay temas que son más complejos", advirtió la Presidenta.

"¿Y qué les diría sobre este chantaje que han utilizado del Mundial?, ¿Cuál sería el llamado que usted les haría?, se le preguntó.

"Yo no lo catalogaría, lo que sí, es que si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle?", cuestionó.

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