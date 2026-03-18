A menos de 100 días de la realización de la Copa FIFA 2026, el gobierno de México realizó un simulacro y revisión de procesos que involucra la organización del evento.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, aseguró que nuestro país está listo primero, para los 4 cuatro partidos de repechaje intercontinentales en México.

"Y, en junio, para recibir al mundo y a la Copa Mundial FIFA", expresó.

Cuevas detalló que se lleva a cabo un simulacro y revisión de todos los procesos que involucra la organización de este gran evento, desde los tres niveles de gobierno: aeropuerto, visas, migración, aduanas, protección a personas consumidoras, seguridad, protección civil, estadio, festival para aficionados, entre otros.

Lee también Mundial 2026: Javier López Casarín quiere que equipos de futbol se hospeden en Santa Fe; es la forma más rápida de llegar al Azteca, dice

"Una parte importante de nuestra responsabilidad consiste en la implementación de los protocolos que agilicen el movimiento de los equipos y la logística de un torneo de esta magnitud.

"Pero otra parte muy importante es nuestra preparación, profesionalismo y calidez para recibir a millones de visitantes nacionales e internacionales", dijo.

Gabriela Cuevas destacó la coordinación con dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, Aduanas, Secretaría de Defensa, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración.

Lee también "Si no hay solución, no rodará balón para el Mundial", amaga integrante de la CNTE; dice que están "más fuertes que nunca"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js