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A menos de 100 días de la realización de la Copa FIFA 2026, el gobierno de México realizó un simulacro y revisión de procesos que involucra la organización del evento.
Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, aseguró que nuestro país está listo primero, para los 4 cuatro partidos de repechaje intercontinentales en México.
"Y, en junio, para recibir al mundo y a la Copa Mundial FIFA", expresó.
Cuevas detalló que se lleva a cabo un simulacro y revisión de todos los procesos que involucra la organización de este gran evento, desde los tres niveles de gobierno: aeropuerto, visas, migración, aduanas, protección a personas consumidoras, seguridad, protección civil, estadio, festival para aficionados, entre otros.
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"Una parte importante de nuestra responsabilidad consiste en la implementación de los protocolos que agilicen el movimiento de los equipos y la logística de un torneo de esta magnitud.
"Pero otra parte muy importante es nuestra preparación, profesionalismo y calidez para recibir a millones de visitantes nacionales e internacionales", dijo.
Gabriela Cuevas destacó la coordinación con dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, Aduanas, Secretaría de Defensa, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración.
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