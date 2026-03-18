El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que solicitó a Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, que los equipos que visiten la Ciudad de México con motivo de la Copa de Futbol se hospeden en hoteles de Santa Fe, en la alcaldía.

"Con datos, con números, presentamos ante la FIFA, a través de su responsable de este programa, Gabriela Cuevas, el que los equipos de futbol se deberían de quedar en Álvaro Obregón en la zona de Santa Fe, porque es la forma más rápida de llegar al Estadio Azteca".

Durante la conferencia de prensa La Voz de Obregón de este miércoles, donde presentó resultados en materia de seguridad, el edil dijo que la información sobre el hospedaje de los futbolistas es la acordada hasta el momento con la FIFA.

"Eso es lo que hasta el momento sabemos, por eso estamos nosotros implementando nuestros protocolos de seguridad, si en cualquier momento la FIFA decide reubicarlos pues ya es otro tema".

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El alcalde señaló que el traslado de los jugadores sería seguro y se llevaría a cabo con apoyo de instancias del Gobierno federal.

Asimismo, informó que se planea llevar a cabo un festival de futbol en el Parque de la Bombilla.

Dijo que la zona es turística y de fácil acceso por su cercanía con sistemas de transporte público como el Metro y Metrobús, y con ello se espera duplicar la cantidad de visitantes durante el torneo internacional.

También detalló que se invitó a estudiantes universitarios de la alcaldía que hablen otro idioma para que sean voluntarios orientando a turistas extranjeros durante la Copa Mundial de Fútbol.

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cr