La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración está cumpliendo “en tiempo y forma” con los compromisos hechos rumbo al Mundial de junio próximo.

Al encabezar la inauguración de una cancha de futbol en Iztapalapa y presentar oficialmente el Chatbot “Xoli”, la mandataria afirmó que ya están listas más de 200 canchas nuevas de las 300 que prometió habilitar en distintos puntos de la capital para fomentar el deporte entre la población de cara a la justa deportiva.

“Estamos cumpliendo, en tiempo y forma, con los compromisos que hemos hecho rumbo al Mundial. El corazón de esta ciudad ya late con fuerza rumbo al Mundial, y es muy importante decirles que ya tenemos listas —nos dice el secretario de Obras—, más de 200 canchas nuevas”, dijo.

Al recordar su objetivo de hacer que los habitantes de la CDMX no sólo sean espectadores del Mundial sino también protagonistas, precisó que sólo en Iztapalapa serán 60 canchas nuevas.

Van más de 200 canchas de futbol por toda la CDMX

La mandataria capitalina afirmó que ya están listas más de 200 canchas nuevas de las 300 que prometió. (Foto: especial)

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, señaló que de 316 canchas de futbol que se habilitarán por toda la capital previo al Mundial, hasta ahora más de 200 están listas para abrirse al público en distintas colonias de alcaldías como Tláhuac, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.

“Particularmente en Iztapalapa, tenemos concentrado el mayor número de canchas que vamos a rehabilitar. 60 espacios deportivos, como ya lo dijimos; 60 canchas que están siendo rehabilitadas, de las cuales podemos decir que al día de hoy, estamos entregando, inaugurando, 13 canchas ya, para que la población pueda estarlas inaugurando, utilizando”, dijo.

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