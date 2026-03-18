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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) concluyó la instalación y puesta en operación de los nuevos torniquetes de acceso y salida en la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2.
Estos nuevos dispositivos sustituyen a los torniquetes convencionales y permiten agilizar el ingreso y salida de usuarios, particularmente en estaciones terminales o en puntos de alta afluencia dentro del sistema.
El Metro expuso que los también conocidos pasillos motorizados incorporan sensores de detección de proximidad, que permiten activar el mecanismo de apertura al identificar la presencia de una persona.
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En el caso de los equipos destinados para la salida, las puertas permanecen abiertas mientras se mantenga el flujo continuo de usuarios, lo que facilita una circulación más ordenada y eficiente.
La intervención se realizó en los accesos principales de la estación con la siguiente configuración:
- Acceso Sur
- 6 pasillos de entrada
- 3 pasillos de salida
- Acceso Norte
- 7 pasillos de entrada
- 3 pasillos de salida
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Con ello, la estación dispone actualmente de 13 pasillos de entrada y 6 pasillos de salida, lo que permite optimizar la distribución de los flujos de acceso y egreso en uno de los puntos más emblemáticos y concurridos de la ciudad.
El Metro subrayó que además de mejorar la eficiencia operativa, los nuevos equipos facilitan el paso de personas con discapacidad y usuarios con movilidad reducida, al ofrecer un mecanismo de apertura más amplio.
Los nuevos pasillos motorizados de acceso están habilitados para la validación de la Tarjeta de Movilidad Integrada, la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada y las tarjetas bancarias sin contacto.
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