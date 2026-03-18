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Tras 45 minutos de suspensión de dos estaciones, la opera con normalidad.

A las 9:45 de la mañana, Cablebús informó que por falla en el suministro eléctrico, la línea 3 del Cablebús presentó cierres de dos estaciones.

Por lo que prestó servicio provisional y solo operaron cuatro estaciones del tramo de Los Pinos-Metro Constituyentes a PARCUR-Colegio de Arquitectos por falta de suministro eléctrico.

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Las estaciones que detuvieron el servicio temporalmente fueron Vasco de Quiroga y Cineteca de Chapultepec.

A las 10:45 de la mañana, el sistema refirió que retomó su operación normal en sus 7 estaciones.

“Se restablece el servicio en todas las estaciones de Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga”.

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