Tras las lluvias que se registraron este martes 17 de marzo se registraron 17 encharcamientos, así como un volumen de agua de más de 24.7 millones de metros cúbicos en toda la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El nivel máximo de precipitación se presentó en las estaciones pluviométricas La Grande, en el Estado de México, com 36 mm; E. P Manantial Tulmiac (Jalalpa Final) con 36 mm en Milpa Alta; E. P. Alta Tensión Ajusco con 33.25 mm, E. P. San Miguel Topilejo con 31.25 mm y Ajusco con 29 mm y en la alcaldía Tlalpan.

Ante las lluvias, se realizó el despliegue de 70 personas entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 28 equipos de maquinaria entre vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, hércules, pipas agua tratada, cajas secas, estacas y pick up/sedan.

Lee también Microsismos en Iztapalapa; se registran dos sismos de baja magnitud durante la madrugada de este 18 de marzo

En un comunicado, la dependencia indicó que se desplegaron puntos de guardia con personal técnico en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Personal de la Segiagua atendió los 17 encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón (1), Cuajimalpa (2), Cuauhtémoc (2)Gustavo A. Madero (1), Iztapalapa (3), Magdalena Contreras (1), Milpa Alta (1), Tlahuac (1), Tlalpan (2) y Xochimilco (3). Las presas, lagunas y cauces, mantuvieron niveles bajos operativos sin novedad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL