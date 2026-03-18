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La madrugada de este miércoles se registraron dos en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 2:02 horas, con una magnitud de 2.3. El epicentro se localizó en la misma demarcación, con coordenadas de latitud 19.37 y longitud -99.10, a una profundidad de 6 kilómetros.

Horas más tarde, a las 4:38, se reportó un segundo sismo de magnitud 2.5, también en Iztapalapa. Este evento tuvo una profundidad de 7 kilómetros y se ubicó en las coordenadas latitud 19.37 y longitud -99.09.

Hasta el momento, no se reportan daños.

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