La madrugada de este miércoles se registraron dos microsismos en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 2:02 horas, con una magnitud de 2.3. El epicentro se localizó en la misma demarcación, con coordenadas de latitud 19.37 y longitud -99.10, a una profundidad de 6 kilómetros.

Horas más tarde, a las 4:38, se reportó un segundo sismo de magnitud 2.5, también en Iztapalapa. Este evento tuvo una profundidad de 7 kilómetros y se ubicó en las coordenadas latitud 19.37 y longitud -99.09.

Hasta el momento, no se reportan daños.

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