El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, reiteró que con o sin acuerdos de facilidades, la vigilancia y verificación de demoliciones de edificios dañados por el sismo de 2017, corresponde a las alcaldías.

En conferencia para dar respuesta a los señalamientos que hizo esta mañana la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sobre el edificio en demolición ubicado en San Antonio Abad, en el que perdieron la vida tres personas y una resultó lesionada, el secretario advirtió que la ley “no está hecha para interpretarse”.

“La ley no está hecha para interpretarse a modo sino para cumplirse y como servidores públicos estamos sujetos a conocer las leyes, las normas, los reglamentos, y a cumplir con todas las responsabilidades que de ahí se derivan de estas normas y reglamentos”, dijo.

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“Nos interesa aclarar una vez más los tramos de responsabilidad y de control sobre los procesos de demolición de edificios particulares, en el marco de la atención a los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017: en primer lugar, la vigilancia y verificación de demoliciones y construcciones corresponden a las alcaldías, con o sin acuerdo de facilidades. El acuerdo de facilidades administrativas para obras relacionadas con la reconstrucción no otorga licencias, es un mecanismo para agilizar el inicio de una obra relacionada con la reconstrucción”, advirtió.

Afirmó que, de acuerdo con la resolución para el otorgamiento de facilidades administrativas, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías, el artículo 14 inciso B de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y a los artículos 18 y 64 del Reglamento de Verificación Administrativa “es potestad exclusiva de las alcaldías verificar las disposiciones legales y administrativas en materia de construcción y demoliciones”, indicó.

Aseveró que no es verdad que la alcaldía Cuauhtémoc no pueda realizar verificaciones —como denunció este martes la edil de Cuauhtémoc—, pues afirmó que la demarcación ya había realizado verificaciones en otros predios que también estaban apegados a acuerdo de facilidades.

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