La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) detuvo durante el mes de febrero de este año a 34 personas por delitos relacionados con el robo de vehículos, en hechos registrados entre 2017 y 2026.

La FGJ informó que, de las 34 capturas, 29 son por órdenes de aprehensión y 21 están relacionadas con el robo de vehículos, siete por encubrimiento por receptación y una por robo de autopartes.

Aseguró que entre enero y febrero de 2026 de realizaron 31 cateos, un aumento del 24% respecto de 2025. Además, en el mismo periodo se ejecutaron 63 órdenes de aprehensión, un 46% más que el año anterior.

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La FGJ afirmó que estas acciones son el resultado de la implementación de un nuevo sistema de investigación especializado para el combate del robo de vehículos y autopartes.

Con el nuevo modelo se reorganiza la investigación del delito para integrar los casos y llevarlos ante la autoridad judicial con mayor rapidez y solidez, por lo cual se establecieron agencias del Ministerio Público especializadas según el tipo de robo de vehículos.

También se creó una agencia de judicialización que revisa y prioriza investigaciones para solicitar órdenes de aprehensión y formular imputaciones para llevar los casos ante autoridades judiciales oportunamente.

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También se instaló un centro de inteligencia con una señal espejo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) capitalino, con lo que la FGJ puede acceder a información proveniente de sistema de videovigilancia, los arcos lectores de placas, reportes al 911 y rutas de escape usadas en el robo de vehículos.

Con esta herramienta, implementada en diciembre de 2025, facilita el cruce de información y seguimiento en campo, con lo que se ha fortalecido la capacidad de reacción ante eventos de robo de vehículos, así como la identificación de objetivos prioritarios y el seguimiento de bandas dedicadas a este delito.

La FGJ aseguró que mediante estas labores de inteligencia se han identificado células delictivas dedicadas al robo de vehículos y de autopartes, entre las cuales hay grupos vinculados con el atraco a agencias de automóviles y al robo de motocicletas, contra cuyos integrantes se han ejecutado órdenes de captura o están en proceso de ser ejecutadas.

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