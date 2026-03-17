La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) alertó sobre una modalidad de fraude mediante el uso de códigos QR maliciosos en paquetes inesperados, con los cuales los delincuentes obtienen información personal y financiera de las víctimas.

La SSC informó que los estafadores envían paquetes no solicitados y que no tienen relación con el destinatario, en los cuales incluyen códigos QR que invitan a escanear bajo el pretexto de saber los detalles del contenido, el estado del envío o para reclamar el paquete.

Al escanear el código las víctimas son dirigidas a sitios web que simulan ser confiables, en las que se solicitan datos personales, información bancaria o credenciales de acceso.

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En otros casos, se descarga un software malicioso que compromete la seguridad del dispositivo o el equipo de cómputo desde donde se revisó el QR.

Cuando los estafadores consiguen la información personal pueden realizar cargos no autorizados, robo de identidad, acceso a cuentas bancarias y suplantación digital.

Por lo anterior la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones:

No escanees códigos QR de paquetes o mensajes que no hayas solicitado o que provengan de remitentes desconocidos.

No proporciones información personal, financiera o de contacto en páginas web a las que accedas mediante códigos sospechosos.

Verifica la autenticidad del remitente antes de realizar cualquier acción.

Actualiza el sistema operativo, antivirus y software de seguridad de tus dispositivos electrónicos.

Desconfía de sitios que soliciten datos personales o pagos urgentes sin ofrecer garantías claras.

Revisa cuidadosamente la dirección web antes de ingresar información sensible.

Documenta cualquier paquete o mensaje sospechoso mediante fotografías o capturas de pantalla.

Reporta de inmediato cualquier intento de fraude.

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