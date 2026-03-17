El Sistema de Transporte Colectivo (STC), informó que lleva a cabo la revisión de barras de mando en aparatos de cambio de vía, en la zona maniobras de estaciones terminales de Líneas 6, 7 y Taller de El Rosario.

Lo anterior, como parte de la estrategia de mantenimiento preventivo y correctivo que realiza el área de instalaciones fijas del Metro.

Sistema de Transporte Colectivo realiza revisión de barras de mando en aparatos de cambio de vía en línea 6 y 7. Foto: Especial.

Explicó que este tipo de mantenimiento es multidisciplinario, intervienen especialistas del laboratorio del STC, quienes aplican partículas con fluorescencia en la superficie de las barras de mando, que en combinación con luz ultravioleta, permiten visualizar detalles que no son visibles a simple vista. “Se trata de una labor minuciosa para constatar que no existan fisuras en la barra de mando, la cual es medular en el accionamiento del aparato que permite el cambio de vía de los trenes”.

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El STC detalló que especialistas en vías, laboran con los técnicos de señalización y verifican que los aparatos cuenten con el ajuste correcto en candados, presión de agujas y área de contacto con conmutadores, “lo cual es importante porque los cambios de vía se realizan con mandos a distancia, es decir, de forma automatizada”.

Adrián Rubalcava destacó la experiencia y compromiso de los técnicos especializados del Metro. Foto: Especial.

Las labores se realizan durante las madrugadas con la finalidad de que la sección tapón y la zona de maniobras estén en funcionamiento y permita la salida de los trenes al servicio de las Líneas 6 y 7, sin contratiempo.

En ese sentido, el director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, destacó la experiencia y compromiso de los técnicos especializados del Metro, quienes laboran las 24 horas del día en diferentes áreas de mantenimiento enfocadas a optimizar el servicio de los usuarios.

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