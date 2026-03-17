Más Información
Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028
Plan B va por recorte de regidores en los municipios del país; prohíbe nepotismo en alcaldías y diputaciones locales
Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos
En redes sociales, el Metro informó que por presencia de lluvias se activó la marcha de seguridad, lo que implica que los convoyes circularán de manera lenta.
El Metro solicitó a los usuarios de las líneas 3,4,8, B y 12 tomar previsiones con el fin de prever tiempos de traslado.
“Continúa la lluvia en distintos puntos de la ciudad, los trenes de las Líneas 3, 4, 8, B y 12 avanzan a menor velocidad. Esta medida es preventiva para mantener la seguridad durante el trayecto. Toma previsiones y considera tiempos adicionales”, dijo.
Lee también Vinculan a proceso a presunto responsable de incendio de tienda 3B en Valle de Chalco; abogado niega que acusado estaba en el lugar
La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.
El STC solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.
De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.
Reabren Periférico Norte tras bloqueo de transportistas en Naucalpan; circulación se normaliza tras diálogo
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]