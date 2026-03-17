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En redes sociales, el informó que por presencia de se activó la marcha de seguridad, lo que implica que los convoyes circularán de manera lenta.

El Metro solicitó a los usuarios de las líneas 3,4,8, B y 12 tomar con el fin de prever tiempos de traslado.

“Continúa la lluvia en distintos puntos de la ciudad, los trenes de las Líneas 3, 4, 8, B y 12 avanzan a menor velocidad. Esta medida es preventiva para mantener la durante el trayecto. Toma previsiones y considera tiempos adicionales”, dijo.

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La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.

El STC solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

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vr/cr

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