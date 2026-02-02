Los microsismos en la zona de Plateros-Mixcoac, en las alcaldías de Álvaro Obregón y Benito Juárez, no son un fenómeno nuevo y seguirán ocurriendo, afirmaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que presentó ante vecinos de la zona los resultados preliminares del "Estudio geofísico-geológico del poniente de la Ciudad de México: implicaciones en el origen de los microsismos”, realizado por el Instituto de Geofísica de la UNAM, tras los sismos que han tenido lugar en este punto de la capital, siendo el del 12 de diciembre de 2023 el de mayor magnitud.

De acuerdo con estos estudios, se concluyó que las posibles causas de este fenómeno son grietas provocadas probablemente por el movimiento en la Falla Contreras, la cual se encuentra activa y cuya liberación de energía desplaza áreas alrededor.

Estos resultados fueron presentados a vecinos de la zona durante el taller “Conociendo el lugar donde vivimos: fallas y grietas”, realizado en el Auditorio Tlayolotl-Dr. Isamel Herrera Revilla del Instituto de Geofísica de la UNAM, encabezado por la geofísica Claudia Arango Galván.

Los vecinos también realizaron una visita al Sistema Sismológico Nacional (SSN), adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM, donde la maestra en Ciencias, Caridad Cárdenas Monroy, expuso con qué sistemas y cómo se trabaja en el monitoreo sísmico del país, y se informó que diariamente se registran alrededor de 90 sismos de hasta magnitud 4; 3 al mes entre 5 y 6; y por encima de 7 tardan varios años en presentarse.

Ante este fenómeno, los especialistas recomendaron a las y los vecinos dar mantenimiento a sus inmuebles, observar, monitorear y poner testigos (marcas con fecha) en las grietas que aparezcan para reportarlos a las autoridades de protección civil si crecen de manera importante.

