Tultepec, Méx.– Una persona sin vida fue el saldo que dejó la e registrada al interior de una vivienda ubicada en la calle Cuitláhuac sin número, en el Barrio Santa Isabel, informaron autoridades de Protección Civil municipal.

De acuerdo con el reporte, el estallido se registró alrededor de las 12:25 horas, presuntamente mientras se manipulaba el material pirotécnico.

Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia y en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos (UMPCYB) de Tultepec confirmaron el de 46 años de edad, identificado como Francisco Ponce.

Pirotecnia provoca explosión de una vivienda en Tultepec, Edomex (02/02/2026). Foto: Especial
Pirotecnia provoca explosión de una vivienda en Tultepec, Edomex (02/02/2026). Foto: Especial

Lee también

Elementos de Seguridad Pública de Tultepec acordonaron el área afectada para que se llevará a cabo el , así como las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Personal del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), en coordinación con las autoridades locales realizaron una valoración de riesgos y confirmaron que la zona ya no representa peligro para la población.

Pirotecnia provoca explosión de una vivienda en Tultepec, Edomex (02/02/2026). Foto: Especial
Pirotecnia provoca explosión de una vivienda en Tultepec, Edomex (02/02/2026). Foto: Especial
