Durante la tarde de este miércoles, un automovilista perdió la vida al interior de su vehículo mientras circulaba por calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El hecho ocurrió sobre el Eje 2 Canal del Norte, casi esquina con la calle Jesús Carranza, donde, de acuerdo con versiones de testigos, el conductor comenzó a sentirse mal y trató de orillarse; sin embargo, terminó impactándose contra un poste de alumbrado público.

Hombre pierde la vida dentro de su vehículo en calles de colonia Morelos. Foto: Juan Carlos Williams

Personas que se encontraban en la zona se acercaron para auxiliarlo y se percataron de que el hombre, de entre 55 y 60 años de edad, presentaba dificultad para respirar, por lo que solicitaron apoyo de policías y servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc arribaron al lugar y, tras valorar al automovilista, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Foto: Juan Carlos Williams

Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del deceso.

