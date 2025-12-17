Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Durante la tarde de este miércoles, un al interior de su vehículo mientras circulaba por calles de la colonia Morelos, en la .

El hecho ocurrió sobre el Eje 2 Canal del Norte, casi esquina con la , donde, de acuerdo con versiones de testigos, el conductor comenzó a sentirse mal y trató de orillarse; sin embargo, terminó impactándose contra un poste de alumbrado público.

Hombre pierde la vida dentro de su vehículo en calles de colonia Morelos. Foto: Juan Carlos Williams
Hombre pierde la vida dentro de su vehículo en calles de colonia Morelos. Foto: Juan Carlos Williams

Lee también:

Personas que se encontraban en la zona se acercaron para auxiliarlo y se percataron de que el hombre, de entre 55 y 60 años de edad, presentaba dificultad para respirar, por lo que solicitaron apoyo de policías y servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc arribaron al lugar y, tras valorar al automovilista, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Foto: Juan Carlos Williams
Foto: Juan Carlos Williams

Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del deceso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]