El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro puso en marcha el Operativo Cero Pirotecnia, el cual estará vigente a partir de hoy y hasta el 6 de enero de 2026, con el objetivo de prevenir el ingreso de cohetes, luces y artículos pirotécnicos a las 12 líneas del Metro.

El operativo contará con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y tiene como finalidad garantizar la seguridad en accesos, vestíbulos, pasillos, andenes y trenes, por lo que estará estrictamente prohibido el ingreso, transporte y comercialización de material pirotécnico dentro de las instalaciones.

Las autoridades informaron que se realizarán revisiones preventivas, las cuales se llevarán a cabo con estricto respeto a los derechos de las personas usuarias.

Estaciones con mayor vigilancia

Durante la vigencia del Operativo Cero Pirotecnia, se establecerán puntos de revisión con énfasis en las estaciones Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Zócalo-Tenochtitlan, Pino Suárez y Salto del Agua, identificadas como zonas de ingreso de pirotecnia. Además, se reforzará la seguridad con elementos de Vigilancia del Metro y policías contratadas.

En el operativo participa personal de Seguridad Institucional, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro, así como inspectores Jefes de Estación, en caso de ser necesario. También colaboran efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC CDMX, asignados a labores de resguardo y supervisión en toda la red.

El Sistema de Videovigilancia del Metro mantendrá un monitoreo constante en los accesos de las estaciones con mayor incidencia de ingreso de material pirotécnico. Asimismo, fueron colocados avisos impresos para exhortar a la ciudadanía a evitar ingresar con este tipo de mercancías.

