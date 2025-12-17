Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Más Información
Como parte del Festival de Luces de Invierno, que se realizará del 20 de diciembre al 4 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México informó que las actividades se extenderán a 15 sedes ubicadas en distintas alcaldías de la capital.
El festival contará con esculturas lumínicas, paseos nevados con luces láser, efectos de humo y nieve artificial, así como nacimientos de gran formato, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia familiar durante la temporada decembrina.
Además, el programa incluirá pastorelas, posadas, espectáculos de zanqueros y clowns, danzas, funciones de circo, batucadas y conciertos, a cargo de los elencos participantes de Cuícatl: La ciudad que suena.
Las autoridades detallaron que se llevarán a cabo 37 posadas comunitarias en territorios de alta atención social, del 19 al 23 de diciembre, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. Estas actividades contemplan talleres, elaboración de piñatas, teatro, cuentacuentos, danza y música.
Sedes del Festival de Luces de Invierno en CDMX
Las actividades se desarrollarán en los siguientes espacios:
- Álvaro Obregón: Parque Lineal Torres de Potrero
- Azcapotzalco: Parque Calpulli
- Benito Juárez: Parque Santiago Xicoténcatl
- Coyoacán: Parque de la Concepción
- Cuajimalpa: Deportivo Morelos
- Gustavo A. Madero: Cancha Campos Revolución
- Iztacalco: Deportivo Leandro Valle
- Iztapalapa: Parque Deportivo Las Torres
- La Magdalena Contreras: Deportivo Oyamel
- Miguel Hidalgo: Parque Tacuba
- Milpa Alta: Plaza de la Corregidora, San Andrés Tecómitl
- Tláhuac: Bosque de Tláhuac
- Tlalpan: Deportivo Independencia
- Venustiano Carranza: Parque Aguascalientes
- Xochimilco: Deportivo San Gregorio
Finalmente, se informó que en las Utopías se realizarán festejos con más de 40 actividades, entre recitales, pastorelas y presentaciones artísticas, como parte de la programación decembrina en la ciudad.
LL
