Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Como parte del Festival de Luces de Invierno, que se realizará del 20 de diciembre al 4 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México informó que las actividades se extenderán a 15 sedes ubicadas en distintas alcaldías de la capital.

El festival contará con esculturas lumínicas, paseos nevados con luces láser, efectos de humo y nieve artificial, así como nacimientos de gran formato, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia familiar durante la temporada decembrina.

Además, el programa incluirá pastorelas, posadas, espectáculos de zanqueros y clowns, danzas, funciones de circo, batucadas y conciertos, a cargo de los elencos participantes de Cuícatl: La ciudad que suena.

Las autoridades detallaron que se llevarán a cabo 37 posadas comunitarias en territorios de alta atención social, del 19 al 23 de diciembre, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. Estas actividades contemplan talleres, elaboración de piñatas, teatro, cuentacuentos, danza y música.

Sedes del Festival de Luces de Invierno en CDMX

Las actividades se desarrollarán en los siguientes espacios:

Álvaro Obregón : Parque Lineal Torres de Potrero

: Parque Lineal Torres de Potrero Azcapotzalco : Parque Calpulli

: Parque Calpulli Benito Juárez : Parque Santiago Xicoténcatl

: Parque Santiago Xicoténcatl Coyoacán : Parque de la Concepción

: Parque de la Concepción Cuajimalpa : Deportivo Morelos

: Deportivo Morelos Gustavo A. Madero : Cancha Campos Revolución

: Cancha Campos Revolución Iztacalco : Deportivo Leandro Valle

: Deportivo Leandro Valle Iztapalapa : Parque Deportivo Las Torres

: Parque Deportivo Las Torres La Magdalena Contreras : Deportivo Oyamel

: Deportivo Oyamel Miguel Hidalgo : Parque Tacuba

: Parque Tacuba Milpa Alta : Plaza de la Corregidora, San Andrés Tecómitl

: Plaza de la Corregidora, San Andrés Tecómitl Tláhuac : Bosque de Tláhuac

: Bosque de Tláhuac Tlalpan : Deportivo Independencia

: Deportivo Independencia Venustiano Carranza : Parque Aguascalientes

: Parque Aguascalientes Xochimilco: Deportivo San Gregorio

Finalmente, se informó que en las Utopías se realizarán festejos con más de 40 actividades, entre recitales, pastorelas y presentaciones artísticas, como parte de la programación decembrina en la ciudad.

