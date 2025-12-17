Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Más Información

Como parte del Festival de Luces de Invierno, que se realizará del 20 de diciembre al 4 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México informó que las actividades se extenderán a 15 sedes ubicadas en distintas alcaldías de la capital.

El festival contará con esculturas lumínicas, paseos nevados con luces láser, efectos de humo y nieve artificial, así como nacimientos de gran formato, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia familiar durante la temporada decembrina.

Además, el programa incluirá pastorelas, posadas, espectáculos de zanqueros y clowns, danzas, funciones de circo, batucadas y conciertos, a cargo de los elencos participantes de Cuícatl: La ciudad que suena.

Las autoridades detallaron que se llevarán a cabo 37 posadas comunitarias en territorios de alta atención social, del 19 al 23 de diciembre, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. Estas actividades contemplan talleres, elaboración de piñatas, teatro, cuentacuentos, danza y música.

Sedes del Festival de Luces de Invierno en CDMX

Las actividades se desarrollarán en los siguientes espacios:

  • Álvaro Obregón: Parque Lineal Torres de Potrero
  • Azcapotzalco: Parque Calpulli
  • Benito Juárez: Parque Santiago Xicoténcatl
  • Coyoacán: Parque de la Concepción
  • Cuajimalpa: Deportivo Morelos
  • Gustavo A. Madero: Cancha Campos Revolución
  • Iztacalco: Deportivo Leandro Valle
  • Iztapalapa: Parque Deportivo Las Torres
  • La Magdalena Contreras: Deportivo Oyamel
  • Miguel Hidalgo: Parque Tacuba
  • Milpa Alta: Plaza de la Corregidora, San Andrés Tecómitl
  • Tláhuac: Bosque de Tláhuac
  • Tlalpan: Deportivo Independencia
  • Venustiano Carranza: Parque Aguascalientes
  • Xochimilco: Deportivo San Gregorio

Finalmente, se informó que en las Utopías se realizarán festejos con más de 40 actividades, entre recitales, pastorelas y presentaciones artísticas, como parte de la programación decembrina en la ciudad.

