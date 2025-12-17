El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, prevé que en febrero se resuelva el litigio que tiene el Metro con el consorcio chino CRRC por una multa que se interpuso por más de mil 500 millones de pesos debido a los retrasos en las obras de modernización de la Línea 1.

En entrevista, el funcionario explicó que el amparo que interpuso CRRC no corre en torno al monto, sino al requerimiento.

“Ellos lo que argumentan es: ‘nos estás requiriendo y hubo una violación a nuestros derechos porque no me respetaste la garantía de audiencia’.

“Ahí está la disputa, porque nosotros debiéramos de solventar esta problemática en el litigio, como lo acordamos en esquema conciliatorio, en un arbitraje internacional, que fue el que se acordó. Los chinos, en lugar de mantenerse en el arbitraje, decidieron presentar un juicio de amparo a partir de un oficio que giró el Metro solicitando el requerimiento de los pagos de las sanciones”, expuso.

“Todavía no se resuelve, son tres magistrados, los tres tendrán que definir. Lo que estamos discutiendo es justamente la suspensión provisional que se le otorgó a los chinos y ellos están pidiendo la suspensión definitiva del requerimiento de la sanción que hizo el Metro para que cubrieran las multas”, detalló.

EL UNIVERSAL informó en agosto que el Metro contrató a la firma global DLA Piper México por un monto a ejercer de hasta casi 50 millones de pesos para recibir asesoría y defensa jurídica en tribunales contra MEXIRRC, filial del consorcio chino CRRC Locomotive, encargados de la modernización de la Línea 1, a quien se impuso una multa de mil 500 millones de pesos por retrasos en los trabajos.

El contrato se mantiene abierto con la firma global DLA Piper México desde el 19 de abril de 2024 y concluirá hasta el 31 de diciembre de 2026 por un monto a ejercer de 48 millones 999 mil 998 pesos y un mínimo de 4 millones 899 mil 999 pesos.

El pleito legal se generó por una suspensión provisional otorgada el 22 de febrero de 2024 por el juez del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al consorcio chino CRRC.