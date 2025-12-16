Más Información

Dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos por policías de la (SSC) por presuntamente haber hecho pintas al interior de la estación Tacubaya del Sistema de Transporte Colectivo (STC) , en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El personal asignado a la vigilancia de la estación de la Línea 9 del Metro recibió la alerta por dos hombres que se encontraban en la zona de tapón, informó la SSC.

Lee también

Cuando los policías llegaron al sitio encontraron a los dos sujetos que pintaban uno de los trenes, a quienes se les aseguraron nueve latas de aerosol y 13 bolsas con marihuana, confirmó la policía capitalina.

Se trata de un ciudadano estadounidense, de 25 años de edad, y de uno francés, de 29 años, quienes ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

