Dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por presuntamente haber hecho pintas al interior de la estación Tacubaya del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El personal asignado a la vigilancia de la estación de la Línea 9 del Metro recibió la alerta por dos hombres que se encontraban en la zona de tapón, informó la SSC.
Cuando los policías llegaron al sitio encontraron a los dos sujetos que pintaban uno de los trenes, a quienes se les aseguraron nueve latas de aerosol y 13 bolsas con marihuana, confirmó la policía capitalina.
Se trata de un ciudadano estadounidense, de 25 años de edad, y de uno francés, de 29 años, quienes ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.
