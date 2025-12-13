Costo del Metro se mantendrá en 5 pesos en 2026, asegura Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que este 2026, el Metro no incrementará su costo y se mantendrá en cinco pesos.

“No vamos a aumentar la tarifa del Metro, eso es muy importante porque sabemos que aumentar la tarifa del Metro es darle un golpe al estómago del pueblo”, aseguró durante la entrega de vales Mercomuna, en la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

En su mensaje, destacó que este lunes, el Congreso de la Ciudad de México aprobará el presupuesto 2026 y dentro de las proyecciones se encuentra la renovación de la línea 3 del Metro.

"Somos la ciudad que tiene el Metro más barato del mundo. Somos la ciudad que tiene las tarifas de transporte más baratas en todo el país y nos remitimos a las pruebas. Vean, investiguen cuánto cuesta el transporte en cualquier parte del país y la ciudad con el transporte más barato es la Ciudad de México, empezando por nuestro Metro”, dijo.

"Las obras de la línea 3 del Metro se realizarán el próximo año, vamos a renovar la Línea 3 del Metro y el próximo año arrancarán las obras. Va a quedar hermoso, va a quedar moderno y funcional para beneficiar a la gente".

