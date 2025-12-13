El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, informó que hay 95% de avance en las piezas prefabricadas de concreto que conformarán la estructura del parque elevado en calzada de Tlalpan, y estimó que en enero próximo comience el montaje.

“A partir de enero nos dedicamos a colocar la estructura. Es una obra que tenemos programada terminar a finales de mayo, a principios de junio de 2026”, indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario explicó que el proceso de cimentación de este proyecto, que parte de las cercanías de Plaza Tlaxcoaque a la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, tiene 45% de avance y confían que este mes concluya para iniciar con el montaje de las piezas de concreto prefabricado.

“Estamos utilizando un sistema prefabricado que se está desarrollando; están armando las trabes, las columnas, todas las piezas que va a llevar este parque y se están desarrollando en taller y nuestra meta es que a final de año prácticamente se concluya el armado de todas las piezas. La semana pasada me informaron que vamos a 95% de desarrollo de todas estas piezas, lo cual significa que vamos a lograr el objetivo. Y ahora viene la etapa de colocación”, detalló.

Colocan primeras columnas y trabes

Durante un recorrido que realizó este diario por la zona de obra, se observaron las primeras columnas y trabes que ya instaló la Secretaría de Obras y Servicios como parte del proyecto.

Raúl Basulto apuntó que se instalaron las primeras seis columnas y cuatro trabes que están ubicadas adelante de la estación del Metro Pino Suárez de la Línea 2, a un costado de Plaza Tlaxcoaque.

“Todo el sistema constructivo, la mayoría del sistema es de concreto, cimentación, columnas y trabes”, resaltó el funcionario.

Sobre los vestigios arqueológicos que fueron encontrados en el sitio, el titular de la Sobse señaló que fueron notificados del hallazgo de restos fósiles frente al extemplo de San Antonio Abad; sin embargo, hubo acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la obra continúa.

“Fuimos notificados que es una zona que está catalogada, tiene por ahí algunas zonas que identifican ellos que posiblemente pudiera haber algún tipo de vestigio; la obra no está detenida por el proceso de acompañamiento del INAH, sino todo lo contrario, nos están acompañando y bien en función del parque elevado”.

“Lo que se encontraron fueron restos fósiles frente a la Catedral de San Antonio Abad que tenemos sobre Tlalpan, pero una vez identificados, el INAH hizo el retiro y prácticamente a los casi cuatro o cinco días de la excavación la liberó y continúan los trabajos de excavación, así que podemos decir que no está detenida la obra”, reiteró.

Este diario constató que hay paso de trabajadores por la zona, aunque no hay excavaciones ni presencia de maquinarias perforando en el frente del extemplo de San Antonio Abad.