La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de para la madrugada y mañana del sábado 13 de diciembre en la alcaldía Tlalpan.

En esa demarcación se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

