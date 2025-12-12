Al corte de las 05:00 de la mañana de este 12 de diciembre, el Operativo Basílica 2025 alcanzó un punto de aproximadamente 13 millones de personas que acudieron a la Basílica de Guadalupe, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

En un comunicado, la dependencia precisó que, si bien ya concluyó el flujo más intenso, las autoridades permanecerán atentas ante la llegada de más peregrinos, prevista hasta el 14 de diciembre.

A lo largo de la jornada se brindaron 3 mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y 2 mil 476 en el exterior de carácter menor, de las cuales únicamente ocho requirieron traslado a un hospital, de acuerdo con las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero.

En tanto, Locatel dio a conocer que se recibieron 58 reportes de extravío, de los cuales sólo seis continúan activos.

