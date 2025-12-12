Más Información

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Ya es 2026 en Venezuela: Nicolás Maduro anuncia que "ya empezó" el nuevo año, a mitad de diciembre

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Al corte de las 05:00 de la mañana de este 12 de diciembre, el Operativo Basílica 2025 alcanzó un punto de aproximadamente 13 millones de personas que acudieron a la , dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

En un comunicado, la dependencia precisó que, si bien ya concluyó el flujo más intenso, las autoridades permanecerán atentas ante la llegada de más peregrinos, prevista hasta el 14 de diciembre.

A lo largo de la jornada se brindaron 3 mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y 2 mil 476 en el exterior de carácter menor, de las cuales únicamente ocho requirieron traslado a un hospital, de acuerdo con las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero.

En tanto, Locatel dio a conocer que se recibieron 58 reportes de extravío, de los cuales sólo seis continúan activos.

