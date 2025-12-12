Más Información

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Transportistas, campesinos, ganaderos; “El Limones” extorsionaba a todos los giros en La Laguna

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Día de la Virgen de Guadalupe: Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones Basílica; mantiene seguridad de peregrinos

Claves de las medidas arancelarias que impulsa México para proteger industria y empleo

Este 12 de diciembre, , la Guardia Nacional aplica el Plan de Operaciones “Basílica” en las principales vialidades de ingreso a la CDMX y en las inmediaciones del recinto religioso, lugar donde se espera el arribo de más de 13 millones de .

Para garantizar la seguridad de las personas en su trayecto hacia la , fueron desplegados 421 elementos en 221 vehículos oficiales que pertenecen a las estaciones de Seguridad a Vías de Comunicación de la GN. En tanto, 360 efectivos permanecerán en las inmediaciones de la Basílica, incluyendo la explanada, estacionamientos y capillas, donde efectuarán recorridos preventivos.

Por medio de un comunicado, la se detalló que desde el pasado 6 de diciembre y hasta el próximo 15 de este mismo mes, los efectivos realizan actividades de seguridad y vigilancia en carreteras federales, con el objetivo de prevenir actividades ilícitas y accidentes de las personas que se trasladan al templo guadalupano.

Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones Basílica para mantener la seguridad de las y los peregrinos este Día de la Virgen de Guadalupe (12/12/2025). Foto: GN
Agregó que los elementos de seguridad se ubican en puntos fijos y móviles en las principales vialidades federales y en los puestos de atención ciudadana ubicados en corredores turísticos para proporcionar información y apoyo en materia de seguridad.

En tanto, en los tramos carreteros de las vías México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Cuernavaca, se mantiene presencia de seguridad y apoyo mediante acciones de abanderamiento.

Medidas de autoprotección para peregrinos

La Guardia Nacional también emitió una serie de recomendaciones para las y los peregrinos que dirigen su camino a los festejos a la Virgen de Guadalupe en el recinto religioso, por lo que advirtió que se debe:

  • Portar ropa reflejante y respetar su carril durante el recorrido
  • En caso de detenerse sobre la carretera, la caravana deberá colocar señalización a por lo menos 50 metros de distancia
  • Se recomienda llevar un botiquín de primeros auxilios y evitar manejar cansados
  • En caso de que las y los peregrinos viajen en bicicleta, es indispensable que las bicicletas porten luces o reflejantes en la parte frontal y posterior
Con mucha Fé, cientos de Peregrinos provenientes de diversos estados, municipios y localidades, avanzan por calzada Zaragoza para llegar a la Basílica de Guadalupe. Foto: Luis Camacho | El Universal
Con mucha Fé, cientos de Peregrinos provenientes de diversos estados, municipios y localidades, avanzan por calzada Zaragoza para llegar a la Basílica de Guadalupe. Foto: Luis Camacho | El Universal

