Autoridades capitalinas anunciaron el despliegue del Operativo Basílica 2025, que permanecerá activo hasta el próximo domingo 14 de diciembre, para garantizar la seguridad de los más de 13 millones de peregrinos que visitarán la Basílica de Guadalupe.

En total, se desplegarán 5 mil 80 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), apoyados con 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias y cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como dos helicópteros Cóndores.

Adicionalmente, se desplegarán más de 100 mil trabajadores de distintas dependencias del gobierno de la CDMX para brindar atención en aspectos de movilidad, seguridad, salud, entre otros.

Además, en el Metro se incrementará el número de personal que atenderá en las tres principales estaciones ubicadas en los alrededores de la Basílica, y se desplegará una red de brigadistas de protección civil para atender a la población.

Al anunciar el operativo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a las y los peregrinos que visitarán el recinto religioso, localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero y pidió recibirlos con “la hospitalidad y cariño” que distingue a la Ciudad de México.

“Hago un llamado a todos los y las capitalinos, capitalinas, que puedan apoyar a los peregrinos con hospitalidad y cariño; con el calor y la solidaridad que distingue a nuestra ciudad. Así que bienvenidos, bienvenidas, a las y los peregrinos a la Ciudad de México”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Gobierno, César Cravioto, precisó que el Operativo Basílica, que arrancó el pasado 5 de diciembre, se irá intensificando en torno al jueves 11 y viernes 12 de diciembre, que son los días de mayor afluencia.

“El año pasado se calcularon en toda la temporada, digamos, del Operativo Basílica, alrededor de 13 millones de peregrinos. Se cree que este año se va superar esta cifra”, expuso.

Por su parte, el alcalde Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, consideró que el operativo de este año es el más grande y completo en la historia de la ciudad y precisó que por parte de la demarcación se desplegará a 10 mil 600 trabajadores y trabajadores para atender a los visitantes; además, se repartirán 500 mil guías del peregrino con información de relevancia para los turistas.

