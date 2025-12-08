Los peregrinos adelantan visita a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre. “Es un camino largo y muy complicado, pero con amor lo hace uno”, dijo Dolores Leonor López, quien, junto a su grupo de peregrinos originarios de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emprendió su viaje la mañana del 6 de diciembre, un recorrido que realiza desde hace diez años.

Con velas encendidas, figuras religiosas, estampas, pinturas y música, miles de peregrinos de diferentes estados de la República arriban a la Basílica de Guadalupe previo al 12 de diciembre.

Dolores Leonor López forma parte del Club de Peregrinos Descalzos, quienes iniciaron el viaje en automóvil, sin embargo, explicó que el regreso lo harán corriendo descalzos como acto de agradecimiento.

“Yo lo hago para agradecer a la Virgencita; hace tiempo tuve una enfermedad y se me cumplió el milagro de recuperarme”, compartió.

Agregó que su esposo, coordinador del grupo, comenzó esta tradición desde la secundaria, cuando él y varios compañeros participaron por primera vez en una carrera guiados por la fe y por personas que los motivaron a continuar año tras año.

Desde Tulancingo, Hidalgo, Pablo Galindo emprendió también su camino acompañado de flores, imágenes religiosas y una banda musical que animó el trayecto.

Al ingresar a la Basílica, su grupo celebró haber cumplido la meta. Salieron el sábado 5 a las dos de la mañana.

“Quise venir por gusto y para agradecer salud y empleo”, afirmó.

Relató que, aunque siempre había querido unirse a la peregrinación de su comunidad, fue hasta este año que logró organizarse para cumplir esa promesa personal.

Roberto comentó que, junto con su grupo proveniente de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, lleva cuatro años realizando la peregrinación; este año el grupo partió desde domingo 7 para cumplir con su promesa anual.

“Quiero agradecer a Dios por todo lo que me da”, expresó.

Contó que, al volver a casa, comenzarán a planear de inmediato la peregrinación del próximo año, pues se trata de una tradición familiar.

Señaló que lo más duro del camino fueron las bajas temperaturas, las largas caminatas y el cansancio acumulado.

“La meta es tomar la misa; afortunadamente, es otro año en que lo logramos”, dijo con una sonrisa.

Benita Hernández forma parte de una peregrinación proveniente de Metepec, Hidalgo explicó que, salieron el viernes 5 y llevan tres días caminando, rezando, descansando cuando pueden y comiendo en el trayecto.

“Hace 13 años vine y me encantó, ahora me animé a regresar”, relató.

Compartió que espera volver el próximo año o en un futuro acompañada de su familia, debido a que mantiene la ilusión de volver su hijo, quien ya había venido hace tres años con su padre.

“Le hago una promesa a la Virgencita de llegar a pie para agradecer por mi familia”, afirmó.

