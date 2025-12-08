Más Información

Sheinbaum pide esperar investigación sobre coche bomba en Michoacán; gabinete de Seguridad dará reporte detallado

Sheinbaum pide esperar investigación sobre coche bomba en Michoacán; gabinete de Seguridad dará reporte detallado

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

El Gobierno de la Ciudad de México alista el alumbrado decorativo con motivo de las fiestas decembrinas y de fin de año, que iluminará los edificios del Zócalo capitalino.

La tarde de este lunes, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realizó la instalación de arreglos de colores, con motivos de campanas navideñas y esferas de colores.

Lee también

En uno de los edificios del Gobierno de la CDMX se instalaron dos campanas de color amarillo, con motivos verdes y rojos, que forman parte del alumbrado.

Mientras que en los edificios que rodean al Zócalo se aprecia la figura de un faro encendido, rodeado de esferas de colores amarillas y azules, uno de los elementos característicos de la época de fin de año.

También se aprecia una imagen con la frase “Feliz Navidad” rodeada de flores de nochebuena rojas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]