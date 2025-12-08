Más Información
El Gobierno de la Ciudad de México alista el alumbrado decorativo con motivo de las fiestas decembrinas y de fin de año, que iluminará los edificios del Zócalo capitalino.
La tarde de este lunes, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realizó la instalación de arreglos de colores, con motivos de campanas navideñas y esferas de colores.
En uno de los edificios del Gobierno de la CDMX se instalaron dos campanas de color amarillo, con motivos verdes y rojos, que forman parte del alumbrado.
Mientras que en los edificios que rodean al Zócalo se aprecia la figura de un faro encendido, rodeado de esferas de colores amarillas y azules, uno de los elementos característicos de la época de fin de año.
También se aprecia una imagen con la frase “Feliz Navidad” rodeada de flores de nochebuena rojas.
