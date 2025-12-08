La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Saravia, informó que durante este año el organismo acompañó en el cumplimiento de los derechos humanos en 79 manifestaciones, con una participación de más de 300 integrantes de la CDHCM.

De las cuales 65 fueron en el transcurso de las marchas y las demás en gestiones con las autoridades o con oficios de colaboración.

"Es un tema que ha sido muy recurrente en los diálogos públicos que tienen que ver con un esfuerzo específico que hace la Comisión para el acompañamiento y cobertura en las protestas que se dan en la capital. Hay muchísimas, pero participamos sólo en aquellas en las que se solicita el acompañamiento explícitamente", dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

Explicó que se prioriza el acompañamiento y se lleva a cabo defensa en territorio para que, quienes fueron víctimas de alguna violación de derechos o podrían ser víctimas, sean acompañadas a partir de su detención.

Marcha 15 noviembre con 11 quejas

La presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, aseguró que hasta la fecha se sigue investigando la marcha del pasado 15 de noviembre de la Generación Z, pues existen 11 quejas ante este organismo.

"La Comisión a partir de esta marcha recibió 11 quejas. No recibimos una queja en contra de la Comisión, pero hubo una queja para que la Comisión se pronunciara", comentó.

Agregó que la Comisión se pronunció prácticamente desde el primer momento. "Hemos planteado, también creo que es una estrategia, no hacernos parte de un debate de narrativas público que a veces no ayuda mucho a aclarar en sus términos las cosas".

La funcionaria aseveró que se brindó acompañamiento a los detenidos, así como una defensa. Posteriormente, aseguró, para quienes fueron remitidos al Ministerio Público, hubo un acompañamiento en el momento de sus declaraciones para garantizar que estas fueran tomadas sin mayor presión.

