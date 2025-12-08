La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de la Estación de la Policía Especializada en Género, en Tlatelolco, que brindará atención de manera permanente ante casos de violencia contra las mujeres y coordinará el despliegue de las patrullas de género por toda la CDMX.

Las mujeres que así lo requieran podrán solicitar servicios de esta estación a través del número *765 o al 911.

Esta estación de policía operará todos los días del año, las 24 horas del día, y una de sus tareas será organizar el despliegue de las 30 patrullas de género -que se pusieron en marcha en agosto pasado- por toda la CDMX.

Además, garantizará que se brinde atención inmediata ante emergencias, dará acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas, intervendrá de manera directa cuando haya violencia en flagrancia y se harán patrullajes preventivos y disuasivos.

Al encabezar la inauguración, la mandataria capitalina se comprometió a aumentar la capacidad operativa de la Policía de Género, aumentando a 73 la cantidad de patrullas, y con más de 400 elementos de la Policía capacitados y certificados para atender problemáticas de género.

Inauguran Estación de Policía Especializada en Género en Tlatelolco; reforzarán patrullas y atención 24/7. Foto: Especial

Asimismo, dijo que se buscará disminuir los tiempos de atención a víctimas que hacen una denuncia.

En su oportunidad, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, advirtió que se necesita policía que entienda el círculo de la violencia, y que lo que necesitan las mujeres que la viven es que se les de acompañamiento cuando estén listas para salir.

“La policía en esta unidad de género es central porque tienen que -con sus conocimientos, su habilidad, sus empatías adquiridas- permear al resto de la policía de la Ciudad y hacer que cada vez más la respuesta de la policía pueda tener este sesgo de sensibilidad y de compromiso con la erradicación de la violencia”, dijo.

La inauguración de esta estación de la Policía se realiza como parte de las actividades por los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres del Gobierno de la CDMX y en el marco de la campaña “Si te tocan, nos toca”.

