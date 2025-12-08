Tepotzotlán, Méx.— Un grupo de motociclistas se manifestó de manera pacífica en las casetas de cobro de Tepotzotlán para exigir que se aplique una reducción de 25% en el pago del peaje en diversas autopistas del Estado de México y el país.

Esta movilización, reportaron, se sumó al llamado nacional impulsado por la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura (RCCM), como parte del movimiento #MotoPeaje25%.

Los participantes señalaron que la tarifa actual no corresponde al uso real que las motos hacen de la infraestructura, pues su peso, tamaño y desgaste generado a la carpeta asfáltica es menor en comparación con otros vehículos.

Con vinilonas y pancartas, en las que se leía el mensaje “Hagámoslo posible, México; Motopeaje 25%”, los motociclistas permanecieron en la zona de acceso de las casetas sin bloquear el tránsito vehicular.

La intención, explicaron, no era interrumpir la circulación, sino visibilizar una demanda justa y necesaria debido al aumento constante en las tarifas carreteras.

La movilización inició durante la mañana del domingo y se prolongó por un par de horas. Antes de las 13:00 horas los participantes comenzaron a retirarse de manera ordenada, no se reportaron incidentes o afectaciones al flujo vial.

Otros motociclistas también hicieron presencia en la caseta Autopista Pachuca-México, caseta de Tlalpan-autopista Cuernavaca-México, autopista Puebla-México, Toluca-México, autopista Marquesa, así como Circuito Exterior Mexiquense, desde Ixtapaluca hasta Jorobas.

De acuerdo con el listado de tarifas de Caminos y Puentes Federales (Capufe), en la autopista México-Querétaro, la caseta de Tepotzotlán mantiene un costo de 54 pesos para motocicletas, misma tarifa que se cobra en la caseta de Palmillas. En Jorobas, el pago es de 35 pesos, mientras que en Polotitlán asciende a 49 pesos.

En la autopista México-Puebla, el pago destinado a los motociclistas es de 12 pesos en las casetas de Chalco e Ixtapaluca; sin embargo, la cuota se eleva hasta 82 pesos en la caseta de San Marcos.