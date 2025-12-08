La mañana de este lunes, usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, marchas lentas y saturación en distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

A través de redes sociales, las personas denunciaron tiempos de espera de más de 10 minutos, las líneas más afectadas fueron la 9, 7, B, 2 y 3.

En la Línea 9, usuarios reportaron fuertes retrasos desde primeras horas de la mañana, especialmente en Pantitlán, donde denunciaron maniobras que impidieron el avance normal de los trenes; una usuaria señaló: “Están haciendo dobles cortes en Pantitlán línea 9, 30 min para poder tomar el metro, los metros están saliendo casi vacíos”; otra persona añadió: “¿Qué pasa en la línea 9? Más de 10 minutos esperando para avanzar”.

Lee también 178 personas fallecieron arrolladas en las vías del Metro entre 2020 y 2025

El STC respondió: “Buen día. Al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. Agradecemos tu comprensión”.

En la Línea 7 también se registraron demoras significativas y saturación en estaciones como El Rosario y San Joaquín; un usuario reportó: “En El Rosario #Línea7 llevamos más de 15 minutos que salga el tren”, mientras que otro cuestionó: “Y ahora qué pasa en la L7, ¿por qué no avanza? Llevamos más de 10 min esperando en San Joaquín dirección Barranca, y no me salgan con que hay alta afluencia, si son ustedes mismos los que la provocan”.

El Metro informó: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren”.

Lee también Conciertos de Bad Bunny impulsarán la economía capitalina; Canaco CDMX prevé derrama de más de 3 mil 200 millones de pesos

Usuarios de la Línea B también reportaron afectaciones: “Llevamos más de 10 en la Línea B y no pasa” y “Qué pasa en la Línea B, presenta marcha lenta y haciendo base los trenes en las estaciones y no hay mucha gente ni lluvia”.

Los retrasos se extendieron a la Línea 2, donde pasajeros denunciaron detenciones prolongadas entre estación y estación: “¿Por qué va tan lenta la Línea 2? Estamos detenidos en cada estación” escribió un usuario mientras otro mensaje más fuerte señaló: “¿No saben hacer su trabajo o simplemente son imbéciles? Tienen en alto total la Línea 2”. Las quejas coincidieron en que el avance era prácticamente nulo.

En la Línea 3 presentó bases prolongadas y trenes detenidos por varios minutos; entre los reclamos estaba: “Línea 3, haciendo base en cada estación de más de 10 minutos hacia Universidad”, además de otro reporte que preguntaba: “¿Hacen base en Línea 3 dirección Indios Verdes?”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL