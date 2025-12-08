El 12 de diciembre es una de las fechas más importante en México, pues miles de peregrinos acuden a la Basílica de Guadalupe para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe. Esta conmemoración provoca uno de los mayores movimientos de personas en la Ciudad de México y en distintas partes del país.

El 12 de diciembre es una de las fechas más importante en México, pues miles de peregrinos acuden a la Basílica de Guadalupe. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Ante ello, cada año surge la misma duda entre empleados y estudiantes: ¿el 12 de diciembre se trabaja?; por lo que aquí te lo decimos.

Lee también: GAM aplica Ley Seca por festejos guadalupanos; suspenden venta de alcohol el 11 y 12 de diciembre

¿El 12 de diciembre es feriado? Esto indica la LFT

Los días de descanso obligatorio están definidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), específicamente en su artículo 74. Dentro de ese listado aparecen las fechas consideradas como feriados para todos los trabajadores, y en él, el Día de la Virgen de Guadalupe no está incluido entre esos días oficiales.

Miles de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe durante estas fechas para conmemorar el día de la Virgen. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

En el mes de diciembre, la única fecha reconocida por la LFT como descanso obligatorio es el 25 de diciembre, correspondiente a la celebración de Navidad.

En el mes de diciembre, la única fecha reconocida por la LFT como descanso obligatorio es el 25 de diciembre. Foto: Omar Moreno / El Universal

Aun así, muchas empresas optan por otorgar el día a su personal o realizar convivios para conmemorar a la llamada Morenita del Tepeyac, aunque esto depende completamente de cada centro de trabajo.

Lee también: Día de la Virgen de Guadalupe: ¿por qué se celebra el 12 de diciembre?

¿Quiénes no trabajan el 12 de diciembre?

Las únicas personas que tienen suspensión oficial de labores ese día son quienes trabajan en instituciones bancarias. Esto se debe a la celebración del Día del Empleado Bancario, establecido por la Asociación de Bancos de México (ABM).

Las únicas personas que cuentan con suspensión oficial de labores el 12 de diciembre son quienes trabajan en instituciones bancarias. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Por ello, los bancos no abren el 12 de diciembre, pero no por motivo religioso, sino por esta disposición interna del sector financiero.

Lee también: ¿Habrá clases el próximo 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe? Esto dice la SEP

¿Se paga extra por trabajar el 12 de diciembre?

Al no ser un día festivo oficial, quienes trabajen el 12 de diciembre reciben su pago normal. No corresponde ningún salario adicional.

Solo si la fecha estuviera marcada como descanso obligatorio, los empleados que laboraran ese día tendrían derecho a recibir pago triple, algo que no aplica para esta celebración.

También te intereserá:

¿Para qué sirve limpiar la entrada de una casa con vinagre? Conoce los beneficios

¿Cómo lavar y secar tus suéteres para evitar que pierdan su forma? Conoce la técnica

Cómo eliminar el olor a drenaje en el baño: trucos caseros que sí funcionan

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv