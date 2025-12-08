La alcaldía Gustavo A. Madero dio a conocer la suspensión para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la demarcación, con motivo de la celebración por el Ðía de la Virgen de Guadalupe 2025.

La suspensión aplicará los días 11 y 12 de diciembre en las siguientes colonias: Martin Carrera, Estanzuela, Santa Isabel Tola, Tepeyac Insurgentes, Lindavista, Industrial, Vallejo, Siete de Noviembre, Guadalupe Tepeyac, Estrella, Aragón la Villa y Villa Gustavo A. Madero de dicha demarcación.

En la Gaceta Oficial, la alcaldía precisó que la medida aplicará desde las 00:01 horas del 11 de diciembre y hasta las 23:59 horas del 12 de diciembre, en los establecimientos mercantiles o lugares con actividades análogas, ubicados en las colonias dentro del perímetro territorial en los que se llevarán a cabo el “Operativo Basílica 2025” con motivo de las festividades de la conmemoración de la Virgen de Guadalupe.

Lee también Emiten recomendaciones para peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe; autoridades piden extremar cuidados

También aplicará en las zonas aledañas donde se realicen operaciones relacionadas con la venta de alcohol, en establecimientos tales como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro lugar que realice actividades similares en el que se venda o expenda bebidas alcohólicas de cualquier graduación.

Ante la llegada de feligreses, la alcaldía Gustavo A. Madero implementará el“Operativo Basílica 2025” del 10 al 12 de diciembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL