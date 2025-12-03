El próximo 12 de diciembre se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las festividades religiosas más importantes de México.

Cada año, miles de fieles católicos acuden a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para rendir homenaje a la Morenita del Tepeyac, agradecer los favores recibidos y cantarle las tradicionales mañanitas.

Además de su importancia espiritual, esta fecha marca el inicio del Maratón Guadalupe-Reyes, una temporada de celebraciones que se extiende hasta el Día de Reyes, el 6 de enero.

Maratón Guadalupe - Reyes. Foto: Archivo / El Universal

Cabe recalcar que, este día tiene un aire festivo en muchos hogares y lugares de trabajo, ya que algunas empresas dan el día libre a sus empleados o preparan pequeñas celebraciones para conmemorar a la Virgen de Guadalupe.

¿Habrá clases el 12 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 12 de diciembre sí hay clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Aunque no es un día festivo oficial, algunas escuelas pueden organizar actividades especiales o permitir ausencias justificadas debido a la celebración.

¿Habrá clases el 12 de diciembre? Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Por qué se celebra el 12 de diciembre el Día de la Virgen de Guadalupe?

La celebración del Día de la Virgen de Guadalupe tiene su origen en un acontecimiento histórico ocurrido el 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen María se apareció por cuarta vez a Juan Diego, un indígena de Cuautitlán, en el cerro del Tepeyac.

Origen del Día de la Virgen de Guadalupe. Foto: Mireya Novo / Cuartoscuro

Juan Diego se encontraba en busca de ayuda para su tío, quien estaba gravemente enfermo. Fue en ese momento cuando la Virgen le reveló que su tío ya había sanado y le pidió que se dirigiera al obispo Fray Juan de Zumárraga para pedir la construcción de un templo en su honor.

Como prueba de la aparición, Juan Diego llevó consigo un manto en el que apareció la Imagen Guadalupana. Este milagro, que ocurrió frente al obispo, consolidó la devoción popular hacia la Virgen de Guadalupe y la convirtió en un símbolo de fe y esperanza para el pueblo mexicano.

