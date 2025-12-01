Vacaciones de invierno 2025: ¿cuándo inician y cuánto durarán? Esto dice la SEP

Más Información
"The Vet Business Forum", el evento de Royal Canin que busca impulsar la salud y el bienestar animal
Diciembre ya comenzó, y con él llegan algunas de las fechas y festividades más importantes del año. Entre ellas, uno de los momentos más esperados por estudiantes y familias: el periodo vacacional de invierno.
Millones de alumnos esperan este mes por ser uno de los pocos que brinda vacaciones tan largas, te contamos más detalles y los días que menciona el calendario de la SEP.
¿Cuándo inician y cuánto durarán?
La Secretaría de Educación Pública compartió a inicios del curso escolar el calendario oficial de clases, en él destacan dos grandes bloques de descanso, las vacaciones de invierno y las vacaciones de semana santa.
Lee también ¿Qué es el Acuerdo 286 y cómo facilita la titulación en México?
Este año las vacaciones de invierno comenzarán el 22 de diciembre, y terminarán el 6 de enero, sin embargo, las clases se reanudarán hasta el 12 de enero, lo que otorga más de poco más de dos semanas de descanso a millones de alumnos y alumnas.
¿Qué otras vacaciones habrá después del invierno?
Después de regresar a clases el 6 de enero, el periodo vacacional más cercano será en tres meses, con el inicio de las vacaciones de semana santa, las cuales comenzarán el 30 de marzo y finalizarán el 10 de abril.
Sin embargo, existen algunos días de descanso hasta esa fecha, por ejemplo: el dos de febrero, el 16 de marzo y los últimos viernes de mes, todo esto por la suspensión de labores docentes.
Lee también Calendario SEP: ¿cómo descargar el PDF oficial del Ciclo Escolar 2025‑2026?; entérate aquí
¿Qué día termina el actual ciclo escolar?
El actual ciclo escolar 2025, contará con 185 días de clases, inició el 1 de septiembre y finalizará el 15 de julio, casi 10 meses de actividades que incluyen periodos de evaluación, exámenes, vacaciones y más.
También te interesará:
Circula tráiler documental de Emma Coronel: “Nunca lo llamé El Chapo, lo llamaba ‘mi amor’”
¿Para qué sirve la mezcla de vinagre y romero? Descubre sus múltiples usos
Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ffa
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]