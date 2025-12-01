Vacaciones de invierno 2025: ¿cuándo inician y cuánto durarán? Esto dice la SEP

Diciembre ya comenzó, y con él llegan algunas de las fechas y festividades más importantes del año. Entre ellas, uno de los momentos más esperados por estudiantes y familias: el periodo vacacional de invierno.

Millones de alumnos esperan este mes por ser uno de los pocos que brinda vacaciones tan largas, te contamos más detalles y los días que menciona el calendario de la SEP.

¿Cuándo inician y cuánto durarán?

La Secretaría de Educación Pública compartió a inicios del curso escolar el calendario oficial de clases, en él destacan dos grandes bloques de descanso, las vacaciones de invierno y las vacaciones de semana santa.

Este año las vacaciones de invierno comenzarán el 22 de diciembre, y terminarán el 6 de enero, sin embargo, las clases se reanudarán hasta el 12 de enero, lo que otorga más de poco más de dos semanas de descanso a millones de alumnos y alumnas.

Foto: SEP

¿Qué otras vacaciones habrá después del invierno?

Después de regresar a clases el 6 de enero, el periodo vacacional más cercano será en tres meses, con el inicio de las vacaciones de semana santa, las cuales comenzarán el 30 de marzo y finalizarán el 10 de abril.

Sin embargo, existen algunos días de descanso hasta esa fecha, por ejemplo: el dos de febrero, el 16 de marzo y los últimos viernes de mes, todo esto por la suspensión de labores docentes.

¿Qué día termina el actual ciclo escolar?

El actual ciclo escolar 2025, contará con 185 días de clases, inició el 1 de septiembre y finalizará el 15 de julio, casi 10 meses de actividades que incluyen periodos de evaluación, exámenes, vacaciones y más.

Vacaciones de invierno: ¿cuándo inician y cuánto durarán? Esto dice la SEP Foto: Archivo EL UNIVERSAL

