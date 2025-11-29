¿Para qué sirve la mezcla de vinagre y romero? Descubre sus múltiples usos

Más Información
La mezcla de vinagre y romero se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares gracias a sus múltiples beneficios en el hogar y para el bienestar.
Su preparación es sencilla, económica y amigable con el medio ambiente, lo que la hace ideal para quienes buscan sustituir productos químicos por alternativas naturales. Por tal motivo, a continuación te diremos para qué sirve esta poderosa combinación y cómo puedes aprovecharla al máximo.
Leer también: El truco para secar la ropa rápido en temporada de frío
¿Para qué sirve la mezcla de vinagre y romero?
Uno de los usos más conocidos del vinagre con romero es como limpiador natural. El vinagre actúa como desinfectante y desengrasante, mientras que el romero aporta propiedades antibacterianas y un aroma fresco que neutraliza olores fuertes.
Limpiador multiusos natural
Esta mezcla es ideal para hogares con mascotas y ayuda a reducir el uso de productos agresivos.
Puedes usarlo para:
- Limpiar superficies de cocina, como la estufa, el refrigerador o las encimeras.
- Desinfectar baños, incluyendo lavabos, regaderas y grifos.
- Eliminar malos olores en telas o espacios cerrados.
Leer también: Día Nacional del Cáncer de Próstata: conoce de qué trata el programa OPUS del INCAN y cuáles son sus beneficios
Repelente natural contra insectos
El romero es conocido por su capacidad para ahuyentar mosquitos, hormigas y otros insectos pequeños y al combinarlo con vinagre blanco, se convierte en un repelente eficaz, ideal para rociar en ventanas, marcos de puertas y áreas donde suelen aparecer invasores no deseados. Su aroma herbal actúa como una barrera natural sin afectar la salud ni dejar residuos tóxicos.
Desodorante para la ropa y el hogar
Si buscas una manera natural de refrescar tus prendas o eliminar olores del hogar, la mezcla de vinagre y romero funciona de maravilla. Solo debes diluirla con un poco de agua y rociarla sobre telas, alfombras o cortinas.
En la lavandería, agregar una pequeña cantidad durante el ciclo de enjuague ayuda a:
- Suavizar la ropa
- Eliminar malos olores
- Retirar residuos de detergente
También te interesará:
El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva
El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo
Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]