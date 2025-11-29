Día Nacional del Cáncer de Próstata: conoce de qué trata el programa OPUS del INCAN y cuáles son sus beneficios

El Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, conmemorado cada 29 de noviembre en México, es una fecha clave para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos.

Este padecimiento es conocido por presentar un lento crecimiento, ya que durante las primeras etapas no presenta síntomas, provocando que los pacientes sean diagnosticados cuando la enfermedad es avanzada.

En entrevista para EL UNIVERSAL la Dra. Anna Scavuzzo, quien forma parte del Departamento de Urología del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), compartió algunos de los puntos clave del programa OPUS, el cual se encarga de brindar una atención integral gratuita enfocada a la detección oportuna del Cáncer de Próstata.

Leer también: Embajada de Japón lanza curso gratuito de japonés: ¿cómo inscribirse?

Cáncer de prostata. Foto: Pixabay

De acuerdo con el INCan, este tipo de cáncer es una de las principales causas de muerte en varones. “Cada año los casos de cáncer de próstata se incrementan y se estima que 1 de cada 8 hombres puede padecerlo, sobre todo los pacientes con familiares con antecedentes de cáncer de próstata o cáncer de mama”, explicó la doctora.

“La importancia de esta jornada es reducir los casos metastásicos a través de la detección temprana, tratarlos a tiempo para que los pacientes puedan estar libres de esta enfermedad”, añadió.

Conoce el Programa OPUS

Desde 1996, el Instituto Nacional de Cancerología ha desarrollado distintas técnicas para realizar cirugías de mínima invasión que en la actualidad se han convertido en un estándar para tratar el cáncer de próstata en México. De esta iniciativa nació el Programa OPUS, dedicado a reforzar el tratamiento del cáncer de próstata, así como su diagnóstico oportuno.

"En el INCan se creó este programa que se ocupa de la parte preventiva acerca de la enfermedad, la importancia de conocer una detección temprana y promover la salud masculina al acudir a hacerse la prueba de antígeno", expresó Scavuzzo.

Cabe destacar que este tratamiento se realiza en conjunto con oncólogos, terapeutas, genetista y psicólogos para brindar un seguimiento integral a cada paciente.

Las ventajas de una detección temprana

“Entre los beneficios de un diagnóstico temprano destaca el poder recibir un tratamiento de cirugía o radioterapia, que son procesos de alta precisión que minimizan la posibilidad de sufrir secuelas como incontinencia o impotencia tras recibir algún tratamiento oncológico”.

Cabe destacar que el riesgo de desarrollar este cáncer aumenta con la edad, pues su diagnóstico es común en hombres de más de 65 años. Asimismo, el Programa OPUS brinda diagnóstico preventivo para hombres interesados en su salud prostática a partir de los 40 años.

A dejarse barba y bigote contra el cáncer de próstata

Requisitos para incorporarse al Programa OPUS

Por medio de la página web dedicada al Programa OPUS, los interesados pueden llamar para agendar una cita de valoración o, de igual manera, durante las campañas donde realizan Pruebas del Antígeno Prostático también pueden solicitar información.

Los requisitos para pertenecer al programa son:

No ser derechohabiente del IMSS, ISSSTE o algún otro servicio de seguridad social.

No ser paciente del INCan.

No tener cáncer de próstata.

Ser hombre mayor de 40 años.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs