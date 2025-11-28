Embajada de Japón lanza curso gratuito de japonés: ¿cómo inscribirse?

Por medio de redes sociales la Fundación Japón lanzó una convocatoria para aprender japonés de forma gratuita a través del sitio web “Minato”, la plataforma de autoaprendizaje del idioma japonés con un esquema de fácil comprensión que se adapta al ritmo de cada estudiante.

La influencia de la cultura asiática se ha expandido de forma global y cada vez más personas se interesan por conocer los usos, costumbres y el arte de países como Japón, por este motivo la fundación lanzó Japanese e-Learning Minato, un lugar para aprender y conocer a otras personas con ideas afines en ampliar sus conocimientos.

Embajada de Japón lanza curso gratuito de japonés

El curso para principiantes se llama “Marugoto A1” que se divide en dos secciones conocidas como “Katsudoo & Rikai”, en este nivel los estudiantes inician desde cero y por medio de la práctica podrán adquirir habilidades prácticas de comunicación enfocada a situaciones cotidianas en el segmento de Katsudoo.

Por otro lado, en la sección Rikai se aprende sistemáticamente cómo usar el japonés en la comunicación para adquirir el conocimiento de manera integral y poder complementarlo con otras habilidades como la comprensión lectora, la auditiva, la expresión oral y escrita.

Además de los cursos básicos, la plataforma contiene niveles intermedios y avanzados para aquellos que tuvieron que abandonar su aprendizaje, en Minato podrán elegir su nivel, tipo de curso y categoría de estudio.

Para inscribirse lo único que se debe hacer en la plataforma es registrarse con nombre, correo electrónico, subir una foto de perfil, seleccionar el país de origen con zona horaria, elegir el curso que deseas tomar y crear una contraseña.

