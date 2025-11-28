Black Friday 2025: descubre los mejores descuentos en plataformas de streaming

Este 28 de noviembre se realiza el Black Friday, una jornada conocida por lanzar atractivos descuentos que enmarcan el inicio de las compras navideñas. A pesar de que este fenómeno se originó en Estados Unidos, con los años se ha expandido al comercio global, donde otros países como México han adoptado este modelo para incentivar sus ventas.

Entre el tipo de ofertas que se pueden encontrar durante esta fecha, destaca una gran variedad de servicios que ofrecen descuentos únicos para aprovechar el Black Friday y en México las plataformas de streaming no se quedaron atrás.

Las plataformas de streaming permite personalizar el contenido a los usuarios. Foto: Freepik

Las mejores ofertas de Black Friday en plataformas de streaming





Muchas plataformas de streaming se unieron a los descuentos de Black Friday con ofertas especiales en la mayoría de sus planes tanto mensuales, como anuales para tener una mayor variedad de servicios de entretenimiento en el hogar.

Paramount Plus ofrece este Black Friday un 50% de descuento en el plan anual para acceder a su catálogo con las mejores películas y series desde $579.00 pesos.

Black friday llegó con las mejores ofertas en plataformas de streaming. Foto: Especial

Una de las ofertas más atractivas es la de HBO Max, que ofrece a sus suscriptores un 70% de descuento durante seis meses con el que estarían pagando $44.00 pesos mensuales para no perderse las series más exitosas de 2025 como "It: Bienvenidos a Derry", "The Last of Us", "The Withe Lotus, "Hacks" y muchas más.

Black friday llegó con las mejores ofertas en plataformas de streaming. Foto: Especial

De igual manera, Apple TV lanzó un descuento exclusivo por Black Friday con un precio de $79.00 pesos por seis meses para disfrutar de sus producciones más aclamadas como "Pluribus", "Severance" y "The Morning Show".

Para los amantes del cine de autor, la plataforma MUBI tiene un precio especial en su anualidad de $999 para disfrutar durante el 2026 de una selección curada de filmes de todas las épocas con una constante rotación de su catálogo.

Black friday llegó con las mejores ofertas en plataformas de streaming. Foto: Especial

