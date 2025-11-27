Black Friday 2025: ¿a qué hora inicia y cuánto tiempo duran las ofertas en México?

El Black Friday se ha consolidado como un fenómeno económico para reactivar las ventas en cientos de comercios y marca la pauta para las compras de fin de año, pues las marcas ofrecen irresistibles descuentos en servicios.

Asimismo, el también llamado "Viernes Negro" se consolidó como una jornada estratégica para el comercio global que, a pesar de haberse creado en Estados Unidos, varios países como México se unen a las promociones durante esta fecha.

Una de las características del Black Friday es que se encuentra relacionado con una festividad de la cultura estadounidense: El Día de Acción de Gracias, que se conoce como la antesala a los descuentos, pues muchos comercios abren a la medianoche para que las personas acudan a comprar desde las primeras horas.

¿A qué hora inician las ofertas de Black Friday en México?

Este 2025 el Día de Acción de Gracias se celebra este jueves 27 de noviembre, por lo que el Black Friday, se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre.

Al tratarse de una estrategia de ventas estadounidense, varias marcas que adoptan las promociones en México realizan su propio esquema, el cual puede variar e ir desde una venta especial exclusiva del día viernes, la jornada del fin de semana (viernes, sábado y domingo) o extender las rebajas hasta el día lunes por el Cyber Monday, fecha dedicada a incentivar las ventas en línea con descuentos únicos, envíos gratis y facilidades de pago.

En México, plataformas de ventas en línea como Amazon y Mercado Libre se adelantaron a los descuentos, desde el 24 y 27 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 1 de diciembre.

En Sears el Black Friday llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre con descuentos hasta del 50% con 10% adicional en crédito Sears y con opciones de pago hasta 15 MSI en departamentos como hogar, tecnología, línea blanca y más.

En otras cadenas como Liverpool, también habrá más días de ofertas con los “Black Days”, promoción que estará vigente del 28 al 30 de noviembre en tiendas físicas y en línea.

Si deseas aprovechar de la época de ofertas por el Black Friday, se recomienda verificar los descuentos previamente en cada comercio para saber si tendrán rebajas durante el "viernes negro" desde la medianoche, pues algunas marcas activan códigos promocionales para obtener mejores descuentos.





