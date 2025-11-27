Starbucks lanza "Bearista Cup”: ¿cuánto cuesta el vaso viral en forma de oso?

Un nuevo objeto codiciado entre los amantes de Starbucks se ha posicionado en la mira de los internautas, se trata del “Vaso Bearista”, que tras su exitoso lanzamiento en Estados Unidos, provocó largas filas en las sucursales, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más virales en redes sociales.

Recientemente se confirmó que el tierno vaso viral también llegaría a México, despertando el anhelo de los coleccionistas y el interés por saber su precio y modalidad de venta en los establecimientos.

Durante esta época navideña el icónico osito de Starbucks se volvió el protagonista de la colección Holidays 2025, la cual refleja espíritu festivo y la calidez de la temporada favorita de muchos. El “Vaso Bearista” está elaborado en vidrio y forma parte de esta línea especial.

Descubre el precio del vaso más viral de la temporada. Foto: TikTok

¿Cuánto cuesta el vaso de oso de Starbucks?

De acuerdo con Starbucks México, el “Vaso Bearista” tendrá un precio de $869 pesos y su venta será exclusivamente con la compra de una bebida tamaño Grande o Venti, de esta forma se podrá adquirir el oso de vidrio.

Cabe destacar que solo se venderá un vaso por persona para que mas personas puedan tener la oportunidad de adquirirlo. Para quienes son miembro de Starbucks Rewards, por medio de la aplicación llegará el cupón de la venta anticipada para adquirirlo.

¿Cuándo sale a la venta el “Osito Bearista”?

La venta del vaso viral estará disponible en las sucursales de Starbucks Coffee a partir del lunes 1 de diciembre exclusivamente para miembros Gold de Starbucks Rewards. La venta general será a partir del 2 de diciembre, hasta agotar existencias.

¿El “Osito Bearista” estará disponible en todas las sucursales?

Únicamente podrá encontrarse en tiendas físicas Starbucks en la república Mexicana, excepto en tiendas Drive Thru (servicio en auto), el Aeropuerto Cancún, ni Tiendas Reserve. Tampoco aplica en Starbucks Pickup (recoge en tienda), ni Delivery.

