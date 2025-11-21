Starbucks lanza vasos especiales de Stranger Things: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?

En una épica colaboración, Starbucks México se encargó de traer desde Hawkins un poco de la esencia de cada personaje de Stranger Things en honor a la quinta temporada de una de las series más emblemáticas de la última década.

Con una colección que trasciende mundos; la nostalgia, la amistad y la lealtad entre el grupo de jóvenes que se ganó el corazón de millones de fans alrededor del mundo desde su estreno en 2016, Starbucks será parte de la aventura final que llegará en compañía de vasos edición especial y los icónicos stoppers disfrazados de cada personaje.

¿Cuándo saldrá la colección de Stranger Things en Starbucks?

Con motivo de la temporada final de la serie, los fans podrán adquirir esta colección diseñada para llevar la esencia del Upside Down a cualquier lugar con 4 vasos reutilizables con estilos inspirados en los icónicos outfits de Eleven y Mike, así como los símbolos de la estética de la serie.

Los vasos podrán adquirirse en cualquier sucursal de la república a partir del 24 de noviembre y tendrán un costo de $89.00 pesos con una capacidad de 473 ml para bebidas calientes y una versión de 710 ml para bebidas frias con precio de $129.00 pesos.

Descubre todos los detalles de la colaboración. Foto: Especial

Por otro lado, la colección de stoppers se compone de tiernos bearistas coleccionables con trajes de Mike, Eleven, Dustin y un Demogorgón que estarán disponibles a partir del 24 de noviembre, mientras que la segunda parte de la colección con Will, Max y Hopper llegará el próximo 28 de noviembre. Cada personaje tendrá un costo de $139.00 pesos.

El éxito de la serie también inspiró una nueva bebida que se integrará al menú de Starbucks por tiempo limitado, se trata del Stranger Things Starbucks Frappuccino: Una extraña mezcla y deliciosa con sabor a fresa y sutiles notas de mocha con topping de frutos rojos.

Además, la cadena de café se encargó de traer desde el Upside Down el universo de Hawkins hasta Parque Aztlán, donde estará ubicada una sucursal temática con escenarios ambientados para los fans de la serie.

