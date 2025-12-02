Grupo Bimbo inaugura el Museo Interactivo Bimbo en su 80 aniversario

En el marco de su 80 aniversario, Grupo Bimbo inauguró este martes el Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO), un espacio dedicado a recorrer la historia y evolución de la empresa desde 1945. El acto fue encabezado por Daniel Servitje, presidente ejecutivo de la compañía.

A la ceremonia asistieron Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; y Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

MiBIMBO busca mostrar cómo la empresa pasó de ser una panadería local a convertirse en una de las panificadoras más importantes del mundo, con presencia en 39 países. El museo estará abierto al público a partir del 20 de enero de 2026.

Foto: Cortesía Grupo Bimbo

Durante su intervención, Daniel Servitje destacó el papel de los colaboradores en el crecimiento de la compañía a lo largo de ocho décadas. “Hoy celebramos con gratitud los primeros ochenta años de vida de nuestra empresa. Lo hacemos inaugurando un espacio donde honramos el pasado, celebramos el presente y proyectamos el futuro”, señaló.

Alicia Bárcena reconoció el trabajo de la empresa en materia ambiental. Destacó iniciativas como agricultura regenerativa, uso de energías renovables, movilidad eléctrica y reducción de desperdicios. Subrayó que el 94% de los empaques de la compañía ya son reciclables.

Foto: Cortesía Grupo Bimbo

El recorrido del museo aborda 11 zonas temáticas que muestran la tradición panadera, los procesos de elaboración y la relación de la compañía con el campo y los agricultores. También incluye contenidos sobre innovación tecnológica, electromovilidad y acciones comunitarias, como el programa Buen Vecino.

Grupo Bimbo expuso avances en nutrición dentro de su portafolio. Actualmente, 95% de sus productos de consumo diario cuentan con un perfil nutricional positivo y 99% están libres de colorantes y saborizantes artificiales. Según la Access to Nutrition Initiative (ATNi), la empresa se ubica entre las cuatro mejor evaluadas del mundo en esta materia.

El museo, ubicado en Isabel La Católica 51, en el Centro Histórico, podrá recibir hasta 500 visitantes simultáneamente. Se estima que más de 220 mil personas lo visitarán durante su primer año de operación.

Karina Fogel, directora de MiBIMBO, anunció que el museo apoyará la conservación del oso negro mexicano mediante el programa Huellas. Parte de los ingresos se destinará a proyectos de investigación, protección de corredores biológicos y recuperación de ejemplares en riesgo, en colaboración con instituciones como el Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y la Semarnat.

En este contexto, Bárcena destacó la importancia de promover educación ambiental y de fortalecer acciones para salvaguardar la biodiversidad. Subrayó que la protección del oso negro también contribuye al cuidado de bosques, cuencas y paisajes fundamentales para la seguridad hídrica del país.

Con esta apertura, Grupo Bimbo conmemora ocho décadas de trayectoria, innovación y adaptación, al tiempo que reafirma su compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo social.